¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥óM¡Û·ªÎÓ¹¬ÂÀÏº¤Î¡íÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡í¤ÏÁ°ÅÄ¼Ó´õ¡¡´¶¼Õ¤ÎÎÏÁö¤ò
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè2²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬24Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£º£Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×Ã´Åö¤Î·ªÎÓ¹¬ÂÀÏº¤Ï¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿Á°ÅÄ¼Ó´õ¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¡ÈºÐ¡É¤ò·Þ¤¨ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ïº£·î21Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡£33ºÐ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÆü8R¤Ï¡¢À¾¶¶¤¬¥¸¥«·þ¤ê¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë3¥³¡¼¥¹¤«¤éÅª³Î¤Ëº¹¤·¤ÆÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç1Ãå¤Ë¡£¤¤¤¤Ëë³«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î39¹æµ¡¤Ï2²óÁ°¤Î°ìµÜÌ¹°¤«¤é¿·¥Ú¥é¤Ë´¹¤ï¤Ã¤Æ·Ú²÷¤µ¤¬¼ã´³Çö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°¸¡¤«¤é¤Î·üÌ¿¤Ê¥Ú¥éÄ´À°¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·°ã¤¦¤±¤É¡¢¼êÁ°¤Î´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½éÀï¤È¤·¤Æ¤Ï¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¹Ô¤Â¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢Åª³Î¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¹¶Àª¤¬¤µ¤¨¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¼«ÂÎ¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ¥½Ð¤ò½Å¤Í¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£³Î¤«¤ÊÄìÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¹¥ÁÇÀµ¡¤À¤±¤Ë¡¢Ä´À°¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ç¤ÏºòÇ¯4·î¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥½Ð¡Ê4Ãå¡Ë¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£Àá¤ÏÌÄÌç¤Î»Ü¹Ô¼Ô¿äÁ¦¤Ç¤Î»²Àï¡£¡Ö¤ï¤ê¤«¤·¤³¤³¤Ç¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£23Ç¯7·î¤Î½»Ç·¹¾¤Ç¤Ï´éÌÌ¹üÀÞ¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«3¥«·î¤ÇÀïÎóÉüµ¢¡£Éã¡Ê¸÷¾¼¡Ë¾ù¤ê¤Ç¤¢¤ëÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢±Ô¤¤¥¿¡¼¥ó¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ú·ªÎÓ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û3R¤Ï¥¸¥«·þ¤ê¤â»ëÌî¤Ë¡£¡ã2¡ä¡ã3¡ä¡¢¡ã2¡ä¡ã4¡ä¡¢¡ã2¡ä¡ã1¡äÎ®¤·¡£11R¤Ï³°¤«¤é·þ¤êº¹¤·°ì¤»¤ó¡£¡ã6¡ä¡á¡ã1¡ä¡¢¡ã6¡ä¡ã3¡ä¡¢¡ã6¡ä¡ã4¡äÎ®¤·¡£
¡¡¡þ·ªÎÓ¡¡¹¬ÂÀÏº¡Ê¤¯¤ê¤Ð¤ä¤·¡¦¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë18Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¸ø±Ä¶¥µ»Ã´Åö¡£24Ç¯¤ËÃæ±û¶¥ÇÏÈÉ¤Ø¡£º£Ç¯¤«¤é¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¶¥ÎØ¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î¡È»°ÅáÎ®¡É¤ËÄ©¤à¡£