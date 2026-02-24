【美女たちのダイエット事情】幻のキャバ嬢・きほ、美スタイルの秘訣は食事 ″2週間で5キロ減”5分で作れるサラダ＆地元味噌レシピ
【モデルプレス＝2026/02/24】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、まな、なのにインタビューを実施し、ダイエット法について聞いた。
【写真】幻のキャバ嬢の徹底した食事制限
＜ダイエット法：ケールサラダ＆地元味噌＞
最近は5キロくらい体重が落ちて、3キロくらい太って、また3キロ痩せたので、太ったり痩せたりしています。5キロ痩せたときは12時間くらい寝て、食事制限をしていました。ケールサラダが大好きなのでよく作っていたのですが、ケールに粒マスタードとオリーブオイルを入れて揉み込んで、マッシュルームを入れたり、ソーセージやベーコンも少し加えるだけでできるので、2〜5分くらいで完成するんです。外食するときもありましたが、お家で食べるときはケールサラダを食べていたら2週間くらいで5キロ落ちました。太るのも早ければ痩せるのも早いタイプなんです（笑）。
お味噌汁もおすすめ！愛媛県出身で麦味噌という甘めの味噌が好きなのですが、東京の飲食店で麦味噌が出るところがほとんどないので、スーパーで麦味噌を買ってお味噌汁を作って飲んでいます。
＜ダイエット法：脂肪吸引＞
腕、脚、お腹、顎、全部脂肪吸引をしましたが、腕が特に細くなったなと思うので1番やってよかったです。あとは健康には良くないですが、お酒を飲んで吐いてしまうこともあるので、食べたのがなかったことになります（笑）。
＜ダイエット法：仕事後に食べない＆歩く＞
仕事が終わった後に食べないようにしていたり、お腹が空いたときは果物を食べるようにしていたりはするのですが、あまりダイエットをしていなくて…。でも最近は寒くてできないですがよく歩いていますし、まだ2回しか行けていないのですが、一応ジムに通い始めました（笑）。
（modelpress編集部）
