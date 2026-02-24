畑芽育、プライベートで“デカ男”芸人のイベントに参加し大興奮「最高にキュンキュン」

2月23日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、プライベートで参加したお笑い芸人のイベントの感想を語った。

番組内で、畑は先日、平子祐希（アルコ＆ピース）の写真集発売を記念したお渡し会に参加し、その特典として平子との2ショット撮影やハグなどをしてもらったと明かした。

その上で、「私、いろんな番組で豪語しておりますけれども、本当にデカ男が好きでございましてですね」「（平子は）本当に体が大きくいらっしゃる」「ただ大きいだけじゃない、厚みがすごい」「とにかく私はデカい、体格の大きめの方が好きで」とコメント。

また、他の平子ファンとの交流についても明かしつつ、「2ショットのタイミングで私マスク外したんですよ」「写真を撮ってくれるスタッフさんの感じはちょっとザワっとしちゃったけど、あくまでオタクの1人だから普通に対応してくれた」と振り返った。

さらに、その後のハグについても、「もう厚みがすごいんです、平子さんって！」「ただ体格がデカい、背が高いだけとかではなくて、胸板の厚みがすごい。あといい匂いしたんです！」「もうなんかドキドキしちゃって私。平子さんに」と興奮ぎみに語った。

そして、「全然、バレておらずでしたね。まあ一度もね、共演もしたことないですし、まあバレないかと思って」「逆にバレなくてよかったまでありますかね。オタクの1人として平子さんに対面できて、最高にキュンキュンさせていただきました」と満足げだった。