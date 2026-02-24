2月20日放送の「パーラーカチ盛りABEMA店」にて、パチンコ業界で今最も注目を集める「マスク美女」が紹介された。人気YouTuberの日直島田が激推しするその正体に、見取り図やさらば青春の光らスタジオ陣も大興奮の展開となった。

【映像】北川景子そっくり！マスク美女の素顔

「最近、本当にかわいい人が増えて困っている」と切り出したYouTuber・日直島田が紹介したのは、業界歴15年のベテランライター・ナツ美だ。マスクを着用した彼女の姿が画面に映し出されると、見取り図・盛山晋太郎は即座に「北川景子さんみたい」と反応。さらば青春の光・森田哲矢も「めっちゃええなあ」と、その溢れ出る美人オーラに視線を釘付けにされた。

驚くべきはその経歴だ。日直島田から「ドラマにも出てます」と、ライターの枠を超えたマルチな活躍が明かされると、スタジオの芸人たちは一様に驚愕。単なるビジュアル担当ではなく、確かな実績と美貌を兼ね備えた「パチンコ界の女神」としての格の違いを見せつけた。

マスク越しでも隠しきれないその美しさと、ドラマ出演という意外な経歴。業界歴15年という熟練のキャリアを持ちながら、今なお鮮烈な輝きを放つナツ美の魅力に、視聴者も翻弄されること間違いなしだ。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

