現役教師が解説、面接での緊張は「人として正常な反応」 不安を力に変える思考法

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「面接で緊張しそうで怖い #元教師 #先生 #面接 #入試」という動画を公開した。元中学校教師であり、現在は専門学校や通信制高校の教壇に立つすぎやま氏が、入試や採用面接を控えた人々が抱える「緊張への恐怖」に対し、独自の教育的視点から本質的な解決策を提示した。



動画冒頭、すぎやま氏は「面接で緊張しそうで怖い」という悩みに対し、「結論、緊張するに決まってんじゃん」と一刀両断する。「なんで緊張しないと思ってんの？」と視聴者に問いかけ、逆に面接の場で全く緊張せず、「あ、はい、緊張してませんけど」と平然としている人がいれば「ヤバ杉でしょ」と独特の表現で指摘。緊張すること自体は「人として正常な反応」であり、決して恥ずべきことではないと定義した。



その上で、すぎやま氏は受験生や求職者が陥りがちな真の問題点を浮き彫りにする。それは緊張そのものではなく、「緊張したらどうしよう」と過度に懸念してしまう思考プロセスにあるという。人間は「絶対緊張しちゃう」ものであり、この事前の不安が、本番での「やっぱり緊張しちゃった」「力が発揮できない」という焦りを生む。結果として体が震えるなどの不調を招き、「パフォーマンスが下がっちゃう」という悪循環こそが避けるべき事態だと解説した。



この状況を打破するための解決策として、すぎやま氏は思考の転換を促す。「緊張したらどうしようと思わない方がいい」と述べ、実際に本番で動悸が激しくなったとしても、「やっぱり緊張したな」「でも私は大丈夫」「私は力を発揮できる」と自己肯定するようアドバイスした。すぎやま氏は、「あなたも緊張してるし、周りも緊張してる。それが当たり前」と語りかけ、極度の緊張状態であっても実力を出せるレベルになるまで「面接の練習をして」当日を迎えるべきだと結論付けた。