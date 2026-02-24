2月24日 発表

ウォルト・ディズニー・ジャパンは2月24日、「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」と題したディズニーストアのポップアップについて、新たに5都市の開催スケジュールを発表した。

ディズニーストアの旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」ならではのコンテンツを取り入れた本イベントは、2024年11月にスタート。今回、新たに愛媛、長野、静岡、青森、北海道の5都市の開催スケジュールが発表された。

会場では、ご当地アイテムをはじめとする会場限定アイテムや、ディズニーストアの定番アイテム、季節に合わせた最新アイテムなどがラインナップ。ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューがゲストをお手迎えする特別な空間で買い物を楽しめる。

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」 開催スケジュール（4月以降）

愛媛会場

会場：エミフルMASAKI エミモール1F エミフルコート

期間：4月2日～5月11日

長野会場

会場：イオンモール須坂 1F Goolightコート

期間：5月21日～6月15日

静岡会場

会場：新静岡セノバ 5F セノバひろば

期間：6月25日～7月20日

青森会場

会場：ELM 2F ELMホール

期間：7月30日～8月31日

北海道会場

会場：イオンモール旭川西 1F グリーンコート

期間：9月10日～10月4日

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」 会場限定 人気アイテム

シークレット巾着 各700円

ポケッタブルトートバッグ 3,800円

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ 各1,800円

トートバッグ 1,200円

キーチェーン 1,500円

(C) Disney