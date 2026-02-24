「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」、愛媛や北海道など新たに5都市の開催スケジュールを発表
2月24日 発表
ウォルト・ディズニー・ジャパンは2月24日、「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」と題したディズニーストアのポップアップについて、新たに5都市の開催スケジュールを発表した。
ディズニーストアの旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」ならではのコンテンツを取り入れた本イベントは、2024年11月にスタート。今回、新たに愛媛、長野、静岡、青森、北海道の5都市の開催スケジュールが発表された。
会場では、ご当地アイテムをはじめとする会場限定アイテムや、ディズニーストアの定番アイテム、季節に合わせた最新アイテムなどがラインナップ。ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューがゲストをお手迎えする特別な空間で買い物を楽しめる。
「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」 開催スケジュール（4月以降）
愛媛会場
会場：エミフルMASAKI エミモール1F エミフルコート
期間：4月2日～5月11日
・会場の詳細
長野会場
会場：イオンモール須坂 1F Goolightコート
期間：5月21日～6月15日
・会場の詳細
静岡会場
会場：新静岡セノバ 5F セノバひろば
期間：6月25日～7月20日
・会場の詳細
青森会場
会場：ELM 2F ELMホール
期間：7月30日～8月31日
・会場の詳細
北海道会場
会場：イオンモール旭川西 1F グリーンコート
期間：9月10日～10月4日
・会場の詳細
「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」 会場限定 人気アイテム
シークレット巾着 各700円
ポケッタブルトートバッグ 3,800円
うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ 各1,800円
トートバッグ 1,200円
キーチェーン 1,500円
(C) Disney