「理想の暮らしを手に入れたい」という願いは、時に冷静な金銭感覚を崩壊させます。都心を中心に不動産価格が高騰し続ける昨今、かつては高所得層の象徴であった「世帯年収1,000万円超」の世帯ですら、憧れのタワーマンションを前にすると「予算不足」という現実に直面します。しかし、ここで諦めきれない人々が手を伸ばしてしまうと……。※事例に登場する人物の名前は仮名です。

「理想の家」に巡り合ってしまった夫婦

「場違いじゃないかな……」

都内のタワマン。内見の際、夫のゴウさんはネクタイの結び目を何度も直していました。35歳のゴウさんは、中堅IT企業で課長職を務めており、年収は650万円。妻のカナミさんは同い年で、メーカーの事務職として働き、年収は380万円です。夫婦合わせた世帯年収は1,030万円。決して少なくはない収入ですが、目の前に提示された物件価格は「9,800万円」でした。

自分たちがこの物件のメインターゲットではないことは、痛いほどわかっていました。もともと本当に買う気はなかったのです。憧れのタワマン。内見はタダだからと、足を運ぶことに。ですが、不動産業者に舐められまいと、この日は手持ちの中で一番いいスーツを引っ張り出し、カナミさんも数年前に奮発して買ったブランドバッグと一張羅のワンピースを合わせてきました。受付のアンケート用紙に「世帯年収1,030万円」と書き込む際、営業担当者に「この年収では無理だ」と鼻で笑われるのではないか。そんな予感に、二人の背中には冷や汗が流れていました。

ところが、一歩足を踏み入れると、その圧倒的な魅力は、二人の理性を一瞬で奪いました。瞬間に広がるパノラマビューと、ホテルのような内廊下、そして24時間体制のセキュリティ。「この環境で子どもを育てたい。あぁ、なにがなんでもここに住みたい」それはもはや、単なる住宅購入ではなく、理想の人生そのものへの渇望でした。

父が動いた理由

しかし、現実は甘くありません。意を決して申し込んだ銀行の事前審査では、「借入上限8,000万円」という回答が下されました。物件価格との差は1,800万円。諸費用を含めれば、手元の貯金500万円を差し引いても1,500万円以上が足りません。

普通ならここで諦める場面ですが、ゴウさんは最後に望みを託して、母とは離婚している地方都市で暮らす父（63歳）に相談を持ちかけました。タカシさんはかつて建設業界の第一線で働いていた、いわば「不動産のプロ」です。無謀な計画だと一蹴されることを覚悟していましたが、タカシさんの反応は意外なものでした。

「都内のタワーマンションだけは別格だ」

タカシさんは、バブル崩壊で地方の不動産が紙切れ同然になった歴史を目の当たりにしてきました。だからこそ、「資産価値が落ちない都内のランドマークなら、これは消費ではなく投資だ」と考えたのです。一人息子であるゴウさんが、東京に根を張る。そのことが、父としての誇りにも触れたのかもしれません。

タカシさんは、再雇用で得ている自身の収入（年収400万円）を合算することを承諾しました。そこで二人が選んだのは、「親子三人の収入合算」によるローン、さらに「返済期間50年」という超長期ローンの活用でした。これにより審査上の返済負担率を下げ、9,500万円という融資を引き出すことに成功したのです。

理想の生活スタートから1年ですでに破綻危機

念願のタワマン生活は、まさに夢のようでした。しかし、入居から1年が過ぎたころ、カナミさんは家計簿をみて不安になることが増えました。

計算外だったのは、物件の価値ではなく、その維持費と生活水準のインフレでした。わかっていたことですが、タワマン特有の高額な管理費や修繕積立金、さらに各階ゴミ回収などのサービス料が毎月重くのしかかります。そしてなにより、ロビーですれ違う住人たちの服装や、エレベーターでみかける子どもたちの習い事。周囲のレベルに合わせようと、知らず知らずのうちに交際費や教育準備金が膨らんでいきました。

「ローン自体は返せています。でも、貯金がまったくできないんです。義父が完全に引退して収入がなくなれば、私たちの負担はさらに増える。もしいま、私が育休に入って年収が下がったら……」

資産価値が高い家を手に入れた満足感の一方で、二人の家計は一切の失敗が許されない、綱渡りのような状態に陥っていました。

資産価値とキャッシュフローのジレンマ

都内のタワマンは流動性が高く、将来売却する際も値崩れしにくい傾向にあります。そのため「資産価値があるから大丈夫」という理屈は、投資の観点では間違っていないでしょう。しかし、今回の事例が示すのは、資産価値が高いことと、日々の生活が豊かであることは必ずしもイコールではないという現実です。

まず、親子リレーローンや50年ローンという選択は、家族全員の「未来」を担保に入れる行為です。ゴウさんが完済を迎えるのは88歳。つまり、現役時代から老後に至るまでの約半世紀、高い住居費を払い続けることが確定してしまいます。リスクを抱える期間が長すぎるのです。たとえ物件の価値が高く維持されていても、価値が高い時期に売却しない限り、その恩恵を日々の生活で享受することはできません。

また、住宅ローンの返済額だけでなく、「タワマンという環境」がもたらす支出増も見逃せません。豪華な共有施設や高いサービスレベルを維持するためのコストは、年数が経過するごとに修繕積立金として上昇するリスクを孕んでいます。これに加えて、周囲の住人層に合わせたみえない同調圧力による支出増が、じわじわと家計のキャッシュフローを蝕んでいくのです。

ゴウさん夫婦のように、「もうこの家しか考えられない」という強い情熱は、時として複雑な金融商品を組み合わせることで、予算を大きく超えた物件への扉を開いてしまいます。

確かに都内のタワマンは、資産防衛としての側面を持っています。しかし、そのために「自由なキャリア選択」や「予期せぬリスクへの備え」を犠牲にしては本末転倒です。住宅購入において最も大切なのは、物件価格の妥当性以上に、「そのローンを背負った状態で、自分たちの理想とするライフスタイルが維持できるか」というシビアな収支シミュレーションにほかなりません。

理想の家が、自分たちの人生をより輝かせるのか、それとも足をすくってしまうのか。その境界線は、契約書にサインする前の、冷静なキャッシュフロー判断にかかっています。