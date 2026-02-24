「メイウェザーvs.パッキャオ」11年ぶりの再戦決定 9・19にNetflix独占配信
ボクシング50戦50勝という記録を誇る“生きる伝説”ことフロイド・メイウェザー（49）と、ボクシング史上2人目の世界6階級制覇王者という偉業を成し遂げたマニー・パッキャオ（47）が、現地時間9月19日（日本時間20日）にアメリカ・ラスベガスの「スフィア」で11年ぶりに再戦することが決定した。試合はNetflixで独占配信される。
【動画】RIZIN会見で久々に対面したメイウェザーとパッキャオ
2人は2015年5月に対戦し、アメリカでのPPV販売件数が460万件を突破して当時の最高売上を記録するなど、世界中の注目を集めた。その後は2人ともプロボクシングからは引退し、RIZINなどでエキシビションマッチを行ってファンを楽しませてきた。
再戦の話はたびたび浮上しており、とくに両者がそれぞれ参戦しているRIZINの榊原信行CEOは、2023年の大みそか大会でこの試合に実現が海外メディアで報じられると「可能性ある。実現に向けて現在も交渉中です」と否定していなかった。
しかし、この伝説のリマッチを実現させたのはRIZINでも、近年ボクシングに注力している中東地区の大会でもなく、Netflixのリングだった。公式SNSでは「professional boxing match（プロフェッショナル ボクシング マッチ）」と表記されており、エキシビションではなく両者が現役復帰してプロ公式戦として行われる予定となる。
会場となるラスベガスの「スフィア」は、外観のほぼすべてがLEDパネルで覆われた球体型のコンサート会場。高さ約112メートル、幅約157メートル、外側を約5万3884平方メートルのLEDが覆い、内部には16万個以上のスピーカーを設置。観客の頭上をも覆う120万個のLEDスクリーンの解像度は地上最大の解像度18Kで、総工費約3400億円という規格外の画期的な会場として話題となっている。
【動画】RIZIN会見で久々に対面したメイウェザーとパッキャオ
2人は2015年5月に対戦し、アメリカでのPPV販売件数が460万件を突破して当時の最高売上を記録するなど、世界中の注目を集めた。その後は2人ともプロボクシングからは引退し、RIZINなどでエキシビションマッチを行ってファンを楽しませてきた。
しかし、この伝説のリマッチを実現させたのはRIZINでも、近年ボクシングに注力している中東地区の大会でもなく、Netflixのリングだった。公式SNSでは「professional boxing match（プロフェッショナル ボクシング マッチ）」と表記されており、エキシビションではなく両者が現役復帰してプロ公式戦として行われる予定となる。
会場となるラスベガスの「スフィア」は、外観のほぼすべてがLEDパネルで覆われた球体型のコンサート会場。高さ約112メートル、幅約157メートル、外側を約5万3884平方メートルのLEDが覆い、内部には16万個以上のスピーカーを設置。観客の頭上をも覆う120万個のLEDスクリーンの解像度は地上最大の解像度18Kで、総工費約3400億円という規格外の画期的な会場として話題となっている。