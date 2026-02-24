2月中旬以降、スギ花粉が本格的に飛散するようになりました。そんな中、ネット上では「花粉症の症状がひどくなる人は腸内環境が悪化している」という情報があります。こうした情報は本当なのでしょうか。腸内環境を整えるに効果的な食べ物や、花粉症の際にできるだけ摂取を控えた方がよい飲食物について、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。

症状が重度の場合は受診を

Q.そもそも、ネット上では「花粉症の症状がひどくなる人は腸内環境が悪化している」という情報がありますが、本当なのでしょうか。

安江さん「結論から言うと、『一定の関連は示唆されているが、腸内環境だけで症状の重さが決まるわけではない』というのが医学的に正確な答えです。花粉症は、スギなどの花粉に対して免疫が過剰に反応し、鼻や目の粘膜で炎症が起こるアレルギー疾患です。この“免疫の過剰反応”に腸内環境が関与している可能性があることが、近年の研究で分かってきました。

腸には全身の免疫細胞の約7割が存在しているといわれ、腸内細菌は免疫のバランスを整える役割を担っています。特に、腸内細菌が食物繊維を分解して作る酪酸などの『短鎖脂肪酸』には、炎症を抑える働きや、免疫の過剰反応を抑制する作用があることが知られています。

腸内環境が乱れると、こうした調整機能が十分に働かなくなり、アレルギー反応が強く出やすくなる可能性があります。そのため、『腸内細菌のバランスが乱れている人の方が、花粉症の症状が重くなりやすいのではないか』という考え方があるのです。

ただし、花粉症の症状の重さは、腸内環境だけで決まるものではありません。花粉の飛散量、遺伝的体質、ストレスや睡眠不足、喫煙、肥満、他のアレルギー疾患の有無など、多くの要因が関与します。

『花粉症が重い＝腸が荒れている』と単純に言い切ることはできませんが、『腸内環境を整えることが、免疫の過剰反応を抑える一助になる可能性がある』という理解が適切です」

Q.腸内環境や粘膜を強化するには発酵食品やビタミンAを含む食べ物を摂取するとよいといわれていますが、本当なのでしょうか。

安江さん「発酵食品やビタミンAには、理論的に花粉症対策に役立つ要素があります。まず発酵食品についてです。ヨーグルトや納豆、みそ、キムチなどには乳酸菌や納豆菌などが含まれています。これらの菌は腸の中に生息する細菌の集団である腸内細菌叢（さいきんそう）に影響を与え、腸内環境を整える可能性があります。腸内環境が整うことで、免疫の過剰反応を抑える方向に働くことが期待されます。

ただし、発酵食品を食べれば必ず同じ菌が腸に定着するわけではなく、効果には個人差があります。また、単一の食品だけで大きな変化が起きるわけではありません。重要なのは、発酵食品に加えて、善玉菌のエサとなる水溶性食物繊維を中心に十分に取ることです。水溶性食物繊維は海藻類や大麦、タマネギ、ゴボウ、果物などに含まれています。

次にビタミンAです。ビタミンAは粘膜上皮細胞の分化や成熟に関わり、腸管や鼻、喉などの粘膜を健やかに保つ働きがあります。また、腸管で分泌される抗体の一種である『免疫グロブリンA（IgA）』の産生にも関与しており、粘膜の防御機能を支えています。粘膜は花粉などの外敵から体を守る“バリアー”の役割を果たしているため、不足すると防御機能が低下する可能性があります。

ビタミンAには、動物性食品に含まれる『レチノール』、植物性食品に含まれる『ベータカロテン』の2種類があります。ベータカロテンは、ニンジンやカボチャ、ホウレンソウなどの緑黄色野菜に多く含まれており、体内で必要量だけビタミンAに変換されます。食品から取る分には過剰症の心配は通常ありません。

ただし、これらはあくまで体の土台づくりです。重度の花粉症では、抗ヒスタミン薬や点鼻ステロイドなどの標準治療を併用することが重要です」

「花粉症と腸内環境」の関係は？

Q.「花粉症と腸内環境」の関係について教えてください。発酵食品を食べ始めてから、実際に鼻水や目のかゆみといった症状に変化が出るまでに、どれくらいの期間が必要だと考えればよいでしょうか。

安江さん「食事改善は即効性があるものではありません。腸内細菌叢は数日で完全に入れ替わるわけではなく、生活習慣や食事内容の影響を受けながら、徐々に変化していきます。早い人では2〜4週間ほどで体調の変化を感じることもありますが、多くの場合は1〜2カ月以上の継続が必要と考えられます。

免疫の過剰反応が落ち着くまでには時間がかかります。また、花粉の飛散量が多い時期には刺激が強く、食事だけで症状を抑え切れないこともあります。そのため、『食事で完全に治す』というより『症状が悪化しにくい体をつくる』『薬の効果を補助する』と考えるのが現実的です。

理想は、花粉シーズンが始まる前から腸内環境を整えておくことです。継続が何より大切であり、無理のない範囲で続けることが重要です」

Q.粘膜を強化するビタミンAを効率よく摂取する方法について、教えてください。

安江さん「ビタミンAやベータカロテンは脂溶性のため、油と一緒に取ることで吸収率が高まります。具体的には『油で炒める』『ノンオイルではないドレッシングを使う』『ごまやナッツなど脂質を含む食品と組み合わせる』といった工夫が有効です。

先述のようにビタミンAには、動物性食品に含まれるレチノール、植物性食品に含まれるベータカロテンの2種類があり、レチノールは体内での利用効率が高く、ベータカロテンには抗酸化作用があるという特徴があります。どちらか一方に偏るのではなく、レチノールが含まれている魚類や肉類と、ベータカロテンが含まれている緑黄色野菜をバランスよく取ることが理想的です」

Q.花粉症の時期、「食べ過ぎると、炎症を助長したり鼻詰まりを悪化させたりする可能性がある」という意外なNG食材はありますか。

安江さん「花粉症の時期に『絶対に食べてはいけない食品』は基本的にありません。しかし、体質や摂取量によっては、症状を悪化させる可能性のある食品はいくつかあります。

まず代表的なのがアルコールです。アルコールには血管拡張作用があり、鼻粘膜の血管も拡張させます。その結果、鼻詰まりが悪化しやすくなります。また、ワインやビールなどの醸造酒にはヒスタミンが比較的多く含まれていますが、ヒスタミンは花粉症の症状の原因物質でもあるため、症状が強い時期は摂取を控えめにするのが無難です。

次に注意したいのが、精製糖を多く含む食品です。清涼飲料水や菓子、白いパンなどを過剰に摂取すると血糖値が急上昇し、体内で炎症反応が促進されやすくなります。また、糖分の過剰摂取は腸内環境を乱す可能性があり、免疫バランスにも影響を与えることがあります。完全に禁止する必要はありませんが、花粉症の時期は取り過ぎないことが重要です。

さらに、高脂肪の加工食品も注意が必要です。揚げ物やトランス脂肪酸を多く含む加工食品は、慢性的な炎症を助長する可能性があります。ファストフードやスナック菓子は、摂取頻度を控えめにするのが望ましいでしょう。

また、花粉と似たタンパク質を含む食品が原因で生じる口腔（こうくう）アレルギー症候群にも注意が必要です。スギ花粉症ではトマト、シラカバ花粉症ではリンゴやモモなどを食べたときに、口の中にかゆみや違和感が出ることがあります。生で症状が出やすく、加熱すると軽減する場合が多いため、心当たりがある人は食べ方を工夫するとよいでしょう。

重要なのは、『一律に避ける』のではなく、『自分の体で悪化を感じるものを把握する』ことです。バランスの取れた食事を基本に、アルコールや糖分の取り過ぎを控えることが、花粉症シーズンを乗り切る現実的な対策と言えます」