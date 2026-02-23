長年一緒に暮らしてきたペットのチンパンジーが豹変し、我が家が惨劇の舞台と化すパニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』が現在公開中。ヨハネス・ロバーツ監督とキャストらが“ベン”の存在とその恐ろしさを語る特別映像が解禁されている。

『海底47m』シリーズで、野生のサメに襲われる恐怖を描いてきたロバーツ監督。しかし本作のベンはあくまで家族であり、「家族にとって中心的な存在」と説明。そんなベンが何かのきっかけに豹変してしまうと、「そのかわいさからは想像できない力で人間を簡単に八つ裂きにしてしまう」と絶望感を煽る。映像に盛り込まれている本編映像もかなりスリリング。ベンは言葉が登録されたタブレットを駆使しており、久しぶりに実家に帰ってきた主人公ルーシーに対して「ベン さみしかった」とその気持ちを伝えるが、豹変後は「ルーシー わるいこ わるいこ」と不気味に攻め立てている。

『おさるのベン』

2026年２月20日（金）全国ロードショー

配給：東和ピクチャーズ

©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.