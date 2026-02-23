この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系YouTubeチャンネル「ネコさや」が、「ドコモ光プロバイダ『OCNインターネット』VS 『GMOとくとくBB』どっちがおすすめ？」と題した動画を公開した。ドコモ光の中でも特に人気が高いプロバイダ2社をピックアップし、料金、キャンペーン、通信速度などの観点から徹底比較。それぞれのメリットを整理した上で、ユーザーが後悔しないための選び方を解説している。



動画では、両社のサービス内容を並列させた詳細な比較表を用いて解説が進められた。まず基本となる月額料金については、両社ともに1ギガプランで戸建て5,720円、マンション4,400円、10ギガプランで6,380円と全く同額であることが示された。また、初期費用として気になる工事費についても、2年間の利用を条件に「実質無料」となる点が共通しており、基本的なコスト面での差は少ないことがわかる。



しかし、ネコさや氏は両社の決定的な違いとして「Wi-Fiルーター」と「特典内容」に注目する。GMOとくとくBBの強みとして挙げられたのは、Wi-Fiルーターの「無料レンタル」だ。1ギガプランではルーターが無料でレンタル可能であり、特典総額も「最大26万円」と非常に高額。内訳には乗り換えによる最大10万ポイントの還元などが含まれており、「特典手厚い」「コスパ最強」というテロップとともに、初期費用を抑えたいユーザーにとってのメリットが強調された。



一方、OCNインターネットについては、Wi-Fiルーターがレンタルではなく「購入（優待価格）」となる点が特徴だ。比較表では10ギガ対応ルーターが「6,780円～」と表記されており、機器を手元に残したいユーザーや、自身の好みの機器を使いたい層に向けた設定となっている。また、「通信品質自信」という言葉が示す通り、OCNというブランドの信頼性やバックボーンの強さを重視する点も評価された。特典総額は「最大21万円」とGMOに次ぐ規模であり、十分に魅力的な水準であることが紹介されている。



ネコさや氏は、単純な金額比較だけでなく、ルーターをレンタルで済ませたいか、購入して所有したいかといった「運用スタイル」や、キャッシュバックの最大額を重視するかどうかで選ぶべきだと示唆。自身の利用環境や優先順位に合わせて、最適なプロバイダを選ぶよう促して動画を締めくくった。