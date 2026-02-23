設定ゼロ・遅延なしで実況できる。PS5をPCに繋ぐ「一番ラクなやつ」はコレ
ゲーム実況や録画を始めたいけれど、遅延やセットアップの煩雑さがネックになり、ためらっている方も多いのではないでしょうか。
Elgato（エルガト）の「Game Capture HD60 X」は、最高4K60 HDR10のパススルーと高画質キャプチャを両立し、しかもセットアップも簡単な、手軽さが魅力のキャプチャデバイス。
今回は、遅延やセットアップの煩雑さがなくゲーム実況や録画ができる本アイテムの魅力をご紹介します。
遅延を感じさせないパススルーと高画質キャプチャ
「Game Capture HD60 X」の最大の特長は、最高4K60 HDR10のパススルー。PS5やXbox といったゲーム機の映像を、遅延を感じさせない状態で出力でき、プレイ体験を犠牲にすることなく実況や録画が可能です。
一方で、最大1080P60 HDR10または4K30の画質で無制限キャプチャが可能。高画質でありながら、ウォーターマーク、時間制限などの制限がないのも嬉しいポイントです。
さらにVRR（可変リフレッシュレート）にも対応しており、対応環境ではより滑らかな映像体験を実現します。
簡単セットアップ。コンパクト設計でデスク周りもすっきり
WindowsおよびMacでねじ回し要らずのセットアップが可能。どんなゲーム機にも、シームレスに接続が可能となっています。
HDMIとUSB-Cケーブルを付属。背面にHDMIポートを設けることで、前面のオーディオ入力が容易な点も◎です。
本体はコンパクトで設置場所を選ばない、Elgatoの「Game Capture HD60 X」は、4K60 HDR10パススルーと1080P60 HDR10キャプチャを両立。
遅延を気にせず、快適にゲーム実況を始めたい人にぴったりの一台です。
