なかやまきんに君、“本名”をさらりと告白 ネット驚き「初めて知った」「見た目とのギャップがすごいわｗ」
お笑い芸人・なかやまきんに君が、22日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演。名物企画「巨大雪玉でスキー場をPR！第8弾」内で“本名”をさらりと告白した。
今回の舞台は、長野と岐阜の県境・乗鞍高原にある標高2000メートルの「Mt.乗鞍スノーリゾート」。強烈な冷え込みによって生まれるパウダースノー、通称“乗鞍パウダー”と呼ばれるサラサラな雪を求め、かつては50万人を超えるスキー客が訪れたが、現在はその10分の1以下にまで減少しているという。危機的状況にあるスキー場を盛り上げるべく、DASHメンバーが巨大雪玉を使ったご当地PRに挑んだ。
助っ人として登場したきんに君は、企画の合間に地元名物「とうじそば」を共演者とともに堪能。“芸能人モード”を忘れたかのように黙々と箸を進め、「なかやまきんに君というよりは、中山翔二です」と、“本名”を明かして、笑いを誘った。視聴者からは「なかやまきんに君の本名初めて知った」「めっちゃ王道イケメンな名前ｗ」「見た目とのギャップがすごいわｗ」などの声が寄せられている。
