声優デビューでも話題の9頭身の軟体美女・相沢菜々子が『FLASH』に登場！

ホテルでえなこがオトナに魅せた表紙＆巻頭10P！村山優香、橋本梨菜、成海有紗、あまつまりな、南琴奈、南雲るい、Benjaminパクチー、相沢菜々子掲載の『FLASH』は2月17日(火)発売

アニメ『MFゴースト』で声優デビュー！相沢菜々子が『FLASH』に登場

9頭身の圧倒的スタイルと軟体ボディで支持を集める相沢菜々子が『FLASH』に登場。放送中のアニメ『MFゴースト』で声優デビューを果たすなど、活動の幅を広げている。

今回は「リバーサイドデート」をテーマに、ナチュラルで柔らかな表情が際立つランジェリー姿を披露した。

【プロフィール】

相沢菜々子（あいざわ・ななこ）

29歳 1996年7月7日生まれ 福岡県出身

T173・B84 W58 H88

女優・タレント。ニックネームはハチ子。カメラ女子でもあり、愛機は Nikon ZfとNikon Zfc。放送中のTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』（玄光社）を3月14日に発売、同日に発売記念イベントを開催。

そのほか最新情報は、公式X、Instagramともに（@nanako_aizawa）にて

【クレジット】

相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央