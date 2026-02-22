ÇµÌÚºä46¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£³¥Ç¥¤¥º³«ºÅ
ÇµÌÚºä46
ÇµÌÚºä46¤ÎËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈBIRTHDAY LIVE¡É¡¢14¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëº£Ç¯¤Ï5·î19Æü¡Á21Æü¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡È5th ALBUM MEMORIAL LIVE ¡ØMy respect¡Ù¡É¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
ºòÇ¯¤ÏÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·¤Ï¡Ö3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡£14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¤Î»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¤Ï4·î8Æü¤Ë41st¥·¥ó¥°¥ë¡ØºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï5´üÀ¸¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£