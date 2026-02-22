この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏がゴールド投資の限界を指摘！『【不動産vsゴールド】2026年に投資すべき現物投資はどっちだ！？不動産投資家の視点で解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【不動産vsゴールド】2026年に投資すべき現物投資はどっちだ！？不動産投資家の視点で解説します！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、価格高騰が続くゴールドと不動産を真正面から比較する。結論を急ぐ前に、まず金がなぜ買われているのかを整理する構成だ。



木村氏は、各国中央銀行による買い増し、地政学的リスクの高まり、そしてインフレによる通貨価値の不安定化を背景に挙げる。金は世界共通の実物資産であり、国家や通貨への不信が強まる局面では退避先として機能する。実際、歴史を振り返れば、国際情勢の緊張や金融危機の局面で価格が上昇してきた。



ただし、長期チャートを俯瞰すると、急騰の裏には長期停滞の期間も存在する。世界情勢が落ち着けば需要は後退し、価格は調整局面に入る。将来の紛争や危機を正確に予測することは困難であり、価格上昇を前提とした投資は不確実性を伴うと木村氏は指摘する。



さらに決定的な違いとして挙げられるのが「収益を生むか否か」である。金は保有しているだけではキャッシュフローを生まない純資産だ。一方、不動産は家賃収入という形で継続的な収益を生み出す。資産価値とインカムを同時に積み上げられる点が構造的な差になる。



動画内では、自己資金を抑え融資を活用した場合のシミュレーションも示される。レバレッジを通じて大きな資産を保有し、返済とともに残債を減らしながら収益を確保する仕組みだ。一定期間後には物件という現物資産が残る。このプロセスは、価格変動のみで評価される金投資とは性質が異なる。



また、人口減少による不動産価値下落論にも触れる。都市部の価格上昇要因だけでなく、投資家層の拡大という需給面の変化にも言及し、立地選定の重要性を強調する。単純な値上がり期待ではなく、収益構造を前提に判断すべきだという姿勢が一貫している。



アフタートークでは、実際に高利回りで融資を活用した事例も紹介される。理論だけでなく、具体的な運用像が提示される点は見逃せない。本編では数値の背景や考え方が段階的に整理されており、現物投資を巡る思考の軸を再構築する内容となっている。



2026年という節目に、守りの資産と攻めの資産をどう位置付けるのか。その判断材料は動画内でより立体的に語られている。