歌手のＤｒｅａｍ Ａｍｉが、２０２０年に結婚した夫・半田悠人氏との挙式を報告した。

２２日にインスタグラムで「６ｔｈ ｗｅｄｄｉｎｇ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ！！」とつづり、「一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、せめてウェディングフォトだけでも撮っておこう！といろんな準備を進める中、やっぱり結婚式を挙げたい！と思い始めました。そして昨年いろんなご縁が重なり、私達夫婦ゆかりの地で、素敵な結婚式を挙げることができました！！」と説明。

「これからも家族仲良く愛おしい毎日を積み重ねながら、お互い成長していけるよう頑張って参りますので、引き続き温かく見守っていただけたら幸いです」とつづり、ビーチでのウェディングフォトを掲載した。

フォロワーは「素敵すぎる」「すごく綺麗です」「本当にお似合いのご夫婦です」「プリンセス」と祝福した。

Ｄｒｅａｍ Ａｍｉは、フジテレビ系恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演していた建築家でデザイナーの夫・半田悠人氏と２０２０年２月に結婚。半田氏は「テラスハウス」で「半さん」の愛称で親しまれた。２２年９月に第１子男児の誕生を発表した。