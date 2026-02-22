個性溢れる最安モデルの仕様とは？

2026年2月19日、トヨタは新型「RAV4」のPHEVモデルを同年3月9日に発売すると発表しました。

これにより、すでに販売が始まっているハイブリッド（HEV）2グレードに加え、「Z（PHEV）」と「GR SPORT」がそろい、6代目RAV4のラインナップが出そろうことになります。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新型「“四駆”SUV」の姿です！（30枚以上）

選択肢が広がったいまだからこそ、あらためて注目したいのが、もっとも手の届きやすい価格帯に設定されたエントリーモデルの存在です。

6代目RAV4は、2025年12月にフルモデルチェンジを受けて登場しました。開発では多様化・電動化・知能化がキーワードに掲げられ、「Adventure（アドベンチャー）」、Z、GR SPORTという異なる個性を持つスタイルが用意されています。

そのなかで、現時点でもっとも安価に設定されているのがAdventureです。

ボディサイズは全長4620mm×全幅1880mm×全高1680mm、ホイールベースは2690mm。堂々としたミディアムSUVらしいプロポーションを持ちつつ、日常使いにも配慮されたサイズ感です。

外観はAdventure専用のラジエーターグリルやスキッドプレート、大型ホイールアーチモールなどを採用し、タフで無骨なイメージを強調しています。足元にはマットグレー塗装の18インチホイールを装着し、アウトドア志向の世界観を明確に打ち出しています。

内装は、ブラックを基調に専用色ミネラルを設定。シート素材には合成皮革を採用し、運転席・助手席には温熱シートとシートベンチレーションを備えるなど、価格を抑えながらも快適装備は充実しています。

インストルメントパネルは水平基調でまとめられ、操作系を島状に配置する「アイランドアーキテクチャ」により、視線移動を抑えた扱いやすいレイアウトとしています。

12.9インチのディスプレイオーディオも標準装備され、日常の利便性に不足はありません。

一方で、上位グレードに設定されるエレクトロシフトマチック（一方向操作方式）やカラーヘッドアップディスプレイ、デジタルインナーミラーなどは装備されていません。

しかし、その分価格を抑え、必要十分な装備に絞り込んでいる点がAdventureの特徴でもあります。

荷室容量は最大749リットルを確保し、9.5インチのゴルフバッグを最大4個収納可能です。

後席を倒せば奥行きは1805mmに達し、キャンプ用品の積載や車中泊など、アクティブな使い方にも対応します。RAV4らしい実用性は、エントリーモデルでもしっかり受け継がれています。

パワートレインは、システム最高出力240PSを発揮する2.5リッターハイブリッドシステムを搭載。駆動方式はE-Four（電気式4WD）です。

WLTCモード燃費は22.9km／Lを記録しており、力強さと燃費性能を両立しています。今回発表されたPHEVが242kW（329PS）という高出力を誇るのに対し、Adventureは日常域で扱いやすいバランス型の設定といえます。

安全面では、ソフトウェアプラットフォーム「Arene」を基盤とした最新のトヨタセーフティセンスを搭載。

3Dビュー付きパノラミックビューモニターなども用意され、先進安全機能についても妥協はありません。

なお、Adventureの価格（消費税込み）は450万円。今回発売が発表されたZ（PHEV）が600万円、そして最高級モデルにあたるGR SPORTが630万円であることを踏まえると、価格差は大きく、シリーズのなかでもっとも現実的な選択肢といえる存在です。

※ ※ ※

PHEVやGR SPORTの追加によって話題は高性能モデルに集まりがちですが、RAV4シリーズ全体を見渡したとき、AdventureのSUVとしての力強いデザイン、十分な積載力、そして電動化されたハイブリッドシステムを備えながら450万円に抑えられている点は大きな魅力です。

ラインナップが出そろったいまだからこそ、自身の使い方に合った一台を選ぶ視点がより重要になります。

日常とレジャーを幅広くカバーするベーシックな新型RAV4を求めるなら、最安モデルであるAdventureは、有力な選択肢として改めて検討する価値がありそうです。