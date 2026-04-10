毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開するアデランスは、GMSで展開する女性用レディメイド・ウィッグ（既製品）ブランド「スワニー by フォンテーヌ」、「ルネ オブ パリス by フォンテーヌ」のショップにおいて、新ブランド「Clevia（クレヴィア）」からトップピース「GMT01」と「GMT02」を4月10日に発売する。新発売のトップピース「GMT01」と「GMT02」は、前髪から後頭部あたりまでのボリューム悩みや気にな