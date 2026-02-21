「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子マススタート・決勝」（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

ヨリト・ベルフスマ（４０）＝オランダ＝が衝撃の大逃げに成功し、金メダルを獲得した。ゴール前には完全な力を抜いて、ファンの歓声を浴びながらゴールした。会場は騒然となった。

ＳＮＳなどでは競馬の大逃げ馬を想像するファンも多く「パンサラッサがいた」、「お主！パンサラッサか」、「パンサラッサが秋天で逃げ切った世界線」、「サイレンススズカの金鯱賞やん」、「サイレンススズカ並みの大逃げ」、「クイーンスプマンテとテイエムプリキュア思い出した」と騒然となった。

驚きの逃走劇だった。ベルフスマはデンマークのビクトハル・トープとともに３周目から一気に前に飛びだした。３番手以下の後方集団がけん制しあってなかなかペースが上がらない中、ジワジワと差を広げて、途中からは残り２周からは一人旅に。勝ちを確信した最終コーナーでは観客を煽り始め、最後はスピードを緩めながらガッツポーズを繰り返す余裕も。会場は大興奮に包まれた。

ベルフスマとともに逃げたトープが銀メダルに輝いた。