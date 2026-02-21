Meta¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡Ö³°ÉÕ¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤ÈÊ»ÍÑ¡×¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¡©
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëMeta¡£ºòÇ¯¤ÏMeta½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Ô¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎMeta¤¬¼¡¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ëXR¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹/¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Phoenix¡×¡£
Phoenix¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÂÎ´¶¤òÌÜ»Ø¤¹¥°¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢½èÍýÉé²Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉé²Ù¤òÃ´¤¦¤¿¤á¡ÖPhoenix¥°¥é¥¹¤Ë¤ÏËÜÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤Î³°ÉÕ¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬X¤Ë¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤É³°ÉÕ¤±
Phoenix¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°²èÁü¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Noridoesvr¤µ¤ó¡£¤¤¤ï¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿Meta¤Î»îºîÉÊ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤Ã¤¿²èÁü¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Phoenix¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈËÜÂÎ¡Ê³«È¯ÍÑ»îºîµ¡¡Ë¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦Luna¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤â°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï·Ú¤¤¤Î¤¬Çä¤ê¡£2027Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹ÁÛÄê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
First look at the compute unit for Meta's 2027 Project Phoenix VR glasses!- Nori (@noridoesvr) February 6, 2026
I modeled this based on physical prototypes I¡Çve seen. Note the waistband clip and the cooling exhaust on top. The design will likely change, but this represents some variants currently being tested. https://t.co/M0KgoTPlEU pic.twitter.com/IJPszfLfJg
³°ÉÕ¤±¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦³°ÉÕ¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ó¤¬Èè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÏÃ¡£½èÍýÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä²è¼Á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¸¤ãÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³°¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÏÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¡£Google¤ÈXreal¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈAura¤Ç¤âÆ±¤¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÅ¸»¤âÌäÂê¤Ç¡¢Apple¤ÎVision Pro¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÀþ¤Ç·Ò¤¤¤Ç³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê»ÍÑ³°ÉÕ¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë»¿À®¤«È¿ÂÐ¤«¤Ï¡¢Phoenix¤Ë¸Â¤é¤º¤½¤ÎÃ¼Ëö¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤¬Âç¤¤¤¤È¤³¤í¡£¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃÄê¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¤¢¤ê¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢Meta¤ÎRay-Ban¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë³°¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¨¤Ð¡Ö¤Ê¤·¡×¡Ê»ý¤ÁÊªÁý¤¨¤ë¤·¡¢Ëº¤ì¤¿¤éÌµ°ÕÌ£¤À¤·¡Ë¡£
ÊÆGizmodoÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢Noridoesvr¤µ¤ó¤Î²èÁü¤Ë¤¢¤ëÇÓÇ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÇ®¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ©¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³°ÉÕ¤±Ê»ÍÑ¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ·ÚÎÌ²½¤·¤¹¤Ù¤Æ¤ò1¤Ä¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ä¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ