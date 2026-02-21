Image: Raymond Wong/Gizmodo US

¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëMeta¡£ºòÇ¯¤ÏMeta½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Ô¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎMeta¤¬¼¡¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ëXR¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹/¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Phoenix¡×¡£

Phoenix¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÂÎ´¶¤òÌÜ»Ø¤¹¥°¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢½èÍýÉé²Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉé²Ù¤òÃ´¤¦¤¿¤á¡ÖPhoenix¥°¥é¥¹¤Ë¤ÏËÜÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤Î³°ÉÕ¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬X¤Ë¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ú¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤É³°ÉÕ¤±

Phoenix¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°²èÁü¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Noridoesvr¤µ¤ó¡£¤¤¤ï¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿Meta¤Î»îºîÉÊ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤Ã¤¿²èÁü¤È¤Î¤³¤È¡£

¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Phoenix¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈËÜÂÎ¡Ê³«È¯ÍÑ»îºîµ¡¡Ë¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦Luna¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤â°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï·Ú¤¤¤Î¤¬Çä¤ê¡£2027Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹ÁÛÄê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

³°ÉÕ¤±¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ

¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦³°ÉÕ¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¡£

¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ó¤¬Èè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÏÃ¡£½èÍýÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ä²è¼Á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¸¤ãÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³°¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÏÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¡£Google¤ÈXreal¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈAura¤Ç¤âÆ±¤¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÅ¸»¤âÌäÂê¤Ç¡¢Apple¤ÎVision Pro¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÀþ¤Ç·Ò¤¤¤Ç³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ê»ÍÑ³°ÉÕ¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë»¿À®¤«È¿ÂÐ¤«¤Ï¡¢Phoenix¤Ë¸Â¤é¤º¤½¤ÎÃ¼Ëö¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤¬Âç¤­¤¤¤È¤³¤í¡£¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃÄê¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¤¢¤ê¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢Meta¤ÎRay-Ban¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë³°¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¨¤Ð¡Ö¤Ê¤·¡×¡Ê»ý¤ÁÊªÁý¤¨¤ë¤·¡¢Ëº¤ì¤¿¤éÌµ°ÕÌ£¤À¤·¡Ë¡£

ÊÆGizmodoÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢Noridoesvr¤µ¤ó¤Î²èÁü¤Ë¤¢¤ëÇÓÇ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÇ®¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ©¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

³°ÉÕ¤±Ê»ÍÑ¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ·ÚÎÌ²½¤·¤¹¤Ù¤Æ¤ò1¤Ä¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ä¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£

