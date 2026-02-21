¤³¤ÎLED¡¢¤¿¤Ã¤¿20g¤Ê¤Î¤Ë¡£100mÀè¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤»¤ÆUV¥é¥¤¥È¤Þ¤ÇÅëºÜ
¤³¤Îµ»ö¤Ï2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ã¤È»È¤¨¤ë¡×¥é¥¤¥È¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡ÖTorchBuddy¡×¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤«¤â¡£
100mÀè¤Þ¤Ç¾È¤é¤·½Ð¤¹¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¤ï¤º¤«20g¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´üÂÔ¤òÊú¤¤Ä¤Ä¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤Ë¤·¤Ã¤¯¤êÆëÀ÷¤à¿Æ»Ø¥µ¥¤¥º
¡ÖTorchBuddy¡×¤Ï¿Æ»Ø¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡£¶âÂ°À½ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤Ä¤¯¤ê¤Ç¡¢¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²¡¤·´Ö°ã¤¨¤Ë¤¯¤¤ÁàºîÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤Ï³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ò»ØÀè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼ê¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
½Å¤µ¤ï¤º¤«20g¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡ÖTorchBuddy¡×¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹þ¤ß¤Ç¤ï¤º¤«20g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤â°õ¾ÝÅª¡£¼ÂºÝ¤Ë¥º¥Ü¥ó¤Î¥³¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÁ´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤º¡¢°Å¤¤Ãæ¤Ç¥â¥Î¤òÃµ¤¹¤È¤¤Ê¤É¤Î¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£
Ë¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ÈÂ¨ÀÊ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬´°À®
ÉÕÂ°¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¤¬20g¤ÈÈó¾ï¤Ë·Ú¤¤¤¿¤á¡¢½Å¤ß¤ÇË¹»Ò¤¬¤º¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯²÷Å¬¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÀß±Ä¤äÌë´Ö¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢Î¾¼ê¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤³¤Î¡ÖÂ¨ÀÊ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡×¤¬°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¿¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç10¤Î¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨
¡ÖTorchBuddy¡×¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥È4ÃÊ³¬¤È¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥È6¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·×10¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£¥á¥¤¥ó¤È¥µ¥¤¥É¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤âÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥È¤ÎÇò¿§ÅÀÅô¤ä¼þ°Ï¤ËÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ëÀÖ¿§ÅÀÌÇ¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¾´¶Åª¤Ë¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â½¨°ï¡£UV¥é¥¤¥È¤Þ¤ÇÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
100mÀè¤Þ¤Ç¾È¤é¤¹¶¯ÎÏ¤Ê¸÷
¡ÖºÇÂç610¥ë¡¼¥á¥ó¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ò»î¤¹¤Ù¤¯¡¢Ìë¤Î¸ø±à¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸÷¤¬Êü¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤«¤é100mÀè¤Þ¤Ç¾È¤é¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
1»þ´Ö¤ÎUSB-C½¼ÅÅ¤Ç¡¢¥¨¥³¥â¡¼¥É¤Ê¤éºÇÂçÌó36»þ´Ö¤âÅÀÅô¤·Â³¤±¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¼ÂÍÑÅª¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÒ³²»þ¤äÄäÅÅ¤Î¤È¤¤Ë¤â¤³¤ì1ËÜ¤¢¤ì¤Ð¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖTorchBuddy¡×¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¿Æ»Ø¥µ¥¤¥º¤Î°Â¿´¤Î²ô¡×¡£¿®ÍêÀ¤ÈÂ¿µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î1ËÜ¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÌëÆ»¤äÈó¾ï»þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡Ú¿Æ»Ø¥µ¥¤¥º¤Î²ûÃæÅÅÅô¡Û¤¿¤Ã¤¿20g¡ªÄ¶·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÍê¤ì¤ë¸÷¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: CoSTORY