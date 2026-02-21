µþµÞ¤Î¡Ö500Î¾Ä¶¤¨¼çÎÏ¼ÖÎ¾¡×¤Ë¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤¿¡ª ¿·À¤Âå¤Î¶ä¿§1000·Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©
¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1702ÊÔÀ®
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ç¡¢¿·¤·¤¤·ÁÂÖ¤Î1000·ÁÅÅ¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2026Ç¯2·î10Æü¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤³¤¬°ã¤¦¡ÛµþµÞ¡Ö¥·¥ó¡¦¶ä¿§1000·Á¡×¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡1000·Á¤Ï¡¢2002¡ÊÊ¿À®14¡ËÇ¯¤«¤éÀ½Â¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï500Î¾¤òÄ¶¤¹µþµÞ¤Î¼çÎÏ¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²þÎÉ¤¬¤½¤ÎÅÔÅÙ²Ã¤¨¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Æ±¤¸1000·Á¤Ç¤âÀ½Â¤Ç¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°´Ñ¤äÅëºÜµ¡´ï¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Î1000·Á¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Î¼ÖÂÎ¤Ç¡¢¼ÖÂÎ¤ÏÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2007¡ÊÊ¿À®19¡ËÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6¼¡¼Ö¤«¤é¼ÖÂÎ¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Á°ÌÌ¤ò½ü¤¤¤ÆÅÉÁõ¤ò¤ä¤á¤Æ¶ä¿§¤Î¼ÖÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎµþµÞ¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2016¡ÊÊ¿À®28¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î1000·Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÂÎÂ¦ÌÌÁ´ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»Ü¤·¡¢ÅÉÁõ¤Ë¶á¤¤»Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2017¡ÊÊ¿À®29¡ËÇ¯ËöÅÐ¾ì¤Î¼ÖÎ¾¤«¤é¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼ÖÂÎ¤Ç¤âºÆ¤ÓÅÉÁõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖµþµÞ¤é¤·¤µ¡×¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿1000·Á¤Î1702ÊÔÀ®¤Ï¡¢Á°ÌÌ¤ò½ü¤¤¤Æ¼ÖÂÎ¤ÎÅÉÁõ¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¡¢6¼¡¼Ö¤ÈÆ±¤¸¶ä¿§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢6¼¡¼Ö¤Îº¢¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤äÁ°ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤·ÁÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1000·Á¤ÏÀ½Â¤Ç¯ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÆ¬¼Ö¤Î¾èÌ³°÷¼¼ÏÆ¤ËÁë¤¬¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤È¡¢¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤ÏÁë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¼ÖÂÎ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿6¼¡¼Ö¤«¤é°ìÃ¶Áë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢L/C¹ø³Ý¡Ê¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤È¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëºÂÀÊ¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿1000·Á1890ÈÖÂæ¤Ï¡¢¾èÌ³°÷¼¼¤ÎÎÙ¤Ë½ÄÄ¹¤ÎÁë¤¬Éü³è¡£¤³¤ÎÁë¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿8Î¾ÊÔÀ®¤Î1701ÊÔÀ®¤È6Î¾ÊÔÀ®¤Î1501ÊÔÀ®¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿1702ÊÔÀ®¤Ç¤ÏºÆ¤ÓÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÂÎ¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤òÊÑ¹¹
¡¡1000·Á¤ÏÅìµÞ¼ÖíÑ¤È¸å·Ñ¤ÎÁí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê²£ÉÍ»ö¶È½ê¡¢Àîºê½Å¹©¤È¸å·Ñ¤ÎÀîºê¼ÖÎ¾¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¡Êsustina¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿1702ÊÔÀ®¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¿·»ÅÍÍ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎÉôºà¤òÍÏÀÜ¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Äñ¹³¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤¬Â¿¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤Ï¡¢2Ëç¤ÎÈÄ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤òÅÅ¶Ë¤Ç¶´¤ó¤ÇÂçÅÅÎ®¤òÎ®¤·¡¢Ç®¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ÆÍÏÀÜ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥Èº¯¤ä°µº¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ý¤¤ÍÏÀÜ¤ÎÀ×¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¶ÍÏÀÜ¤Î²Õ½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿1702ÊÔÀ®¤â¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¶ÍÏÀÜ¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¶ÍÏÀÜ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÏÀÜ¤ÎºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ëÇ®ÊÑ·Á¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤êÀ½ºîÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ý¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥Èº¯¤¬¤Ê¤¯¡¢¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿á´ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁë¤ÎÏÆ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÊä¶¯¤ÎÈÄ¤¬ÍÏÀÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï½¾Íè¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤¬Â¿¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1702ÊÔÀ®¤Ï¥ì¡¼¥¶ÍÏÀÜ¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¼ÖÂÎ¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÏÀÜ¼«ÂÎ¤Î¹©É×¤ÇÀ×¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1702ÊÔÀ®¤â¡¢±óÌÜ¤Ç¤ÏÍÏÀÜ¤ÎÀ×¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÈ¿¼Í¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÍÏÀÜÀ×¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡1000·Á¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ÎÆâÁõ¤äÁö¹Ôµ¡´ï¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢1702ÊÔÀ®¤Ï2023Ç¯À½¤Î1701ÊÔÀ®¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö´é¡×¤â1701ÊÔÀ®¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢Âç·Á²½¤µ¤ì¤¿Â¦ÌÌ¤Î¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1702ÊÔÀ®¤ËÂ³¤¤¤Æ1703ÊÔÀ®¤âÁí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ8Î¾ÊÔÀ®2ËÜ¤¬Â·¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢1702ÊÔÀ®¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ÖÂÎ¤ÎÀ½ºîÊýË¡¤¬Â¾¼Ò¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
