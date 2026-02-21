¼íÌî±Ñ¹§¡¢ÇÛ¿®¤ÇÅê¤²Á¬¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖÂèÆó²ó¤¢¤Î·Ý¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë°Ñ°÷²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÅê¤²Á¬OFF¤ÎÍýÍ³¡×¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡×¤È¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç4ÅÙ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¶¡¦¥®¡¼¥¹¤ÎÈø´Ø¤¬Á¢¤à¤Î¤Ï·Ý¿Í¡¦¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¯ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¤À¤½¤¦¡£
¡¡¼íÌî¤â¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤¬Âç¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖÅê¤²Á¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÏOFF¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅê¤²Á¬¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼íÌî¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¡Ö¡ÊÅê¤²Á¬¤µ¤ì¤ë¤È¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡×¤È¼íÌî¤ÎÈþ³Ø¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤¬Åê¤²Á¬µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤º¼«¤é¡È24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡É¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¡£¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¶â¤Ï24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¤È¤³¤íÁáÂ®50,000±ß¤òÅê¤²Á¬¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥Ø¥¿¥¯¥½¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼íÌî¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï¥Ø¥¿¥¯¥½¤À¤±¤É¡¢ÅìËÌ¤ËµÁ±ç¶â¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£