「君がいると癒されるよ」おじさん上司に【高級個室ディナー】に連れて行かれ...最悪な展開に！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！インターン生として一生懸命働いていた主人公が、ある日突然上司から呼び出されて……。誰もが経験するかもしれない、職場での背筋が凍るようなトラブル体験談です。
エスカレートするセクハラ発言！自覚のない上司にパニック状態
＜前回のお話＞
インターン先の職場で、おじさん上司から突然「今日、少し時間あるかな？」と声をかけられた主人公。
仕事の面談だと思い込んでついて行くと、連れて行かれたのはまさかのおしゃれな高級レストランでした。
2人きりの個室ディナーで、上司からはプライベートな質問や馴れ馴れしい発言が連発！？
ドン引きしながらも、なんとか角を立てずに帰る理由を探して必死にやり過ごそうとしていましたが...？
食事が終盤に差し掛かるにつれて、お酒の回った上司の言動はさらにエスカレートしていきました。距離はどんどん近くなり、「若い子と飲むと元気になるな」「今度は休みの日にドライブでも行かない？」と、明らかなセクハラ発言が飛び出すようになったのです。
ご本人はコミュニケーションのつもりなのか全く自覚がない様子でしたが、密室で逃げ場のない私は恐怖とパニックでいっぱいになり、心臓がバクバクと音を立てていました。
インターンという弱い立場の私にとって、上司の機嫌を損ねずに断ることは至難の業。「明日も朝早くから大学の授業があるので…」と必死にやんわりと牽制してみるものの、上司は「まだまだ時間あるでしょ？」「ちょっとくらい大丈夫だよ」と全く引き下がる気配を見せません。
このままではさらに無理な要求をされるか、どこか別の場所に連れて行かれてしまうのではないかと、得体の知れない不安が押し寄せてきました。
さらなる悲劇が到来！？逃げ場のない密室で試される決断と勇気
そしてついに、さらなる悲劇が訪れます。なんと上司が「このあと、もう1軒静かなバーに行かない？」と、2次会への誘いを強引に切り出してきたのです。しかも、私の手首に軽く触れながらの要求でした。その瞬間、私のなかで張り詰めていた糸がプツンと切れました。
「これ以上は絶対に無理だ」と本能的に危険を感じた私は、どんなに相手が偉い人であっても、ここできっぱりと意思表示をしなければいけないと強く決心しました。
私は思い切り手を引き、「申し訳ありません、体調が急に悪くなってしまったので、今日はここで失礼します！」と声を大にして立ち上がりました。上司は驚いた顔をしていましたが、私はその隙に財布から自分の分の食事代だけをテーブルに置き、逃げるようにしてお店を飛び出しました。
夜風に当たりながら手が震えていたのを今でも鮮明に覚えています。あの1件以来、職場の人間関係には深く気をつけるようになりました。
いかがでしたか？立場を利用した無自覚なハラスメントは、本当に恐ろしいですよね。相手が上司だと波風を立てないようにと断りづらいですが、自分の身を守るためには勇気を出して逃げることも大切です。皆さんも十分に気をつけてくださいね。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部