「君がいると癒されるよ」おじさん上司に【高級個室ディナー】に連れて行かれ...最悪な展開に！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！インターン生として一生懸命働いていた主人公が、ある日突然上司から呼び出されて……。誰もが経験するかもしれない、職場での背筋が凍るようなトラブル体験談です。

＜前回のお話＞

インターン先の職場で、おじさん上司から突然「今日、少し時間あるかな？」と声をかけられた主人公。

仕事の面談だと思い込んでついて行くと、連れて行かれたのはまさかのおしゃれな高級レストランでした。

2人きりの個室ディナーで、上司からはプライベートな質問や馴れ馴れしい発言が連発！？

ドン引きしながらも、なんとか角を立てずに帰る理由を探して必死にやり過ごそうとしていましたが...？

食事が終盤に差し掛かるにつれて、お酒の回った上司の言動はさらにエスカレートしていきました。距離はどんどん近くなり、「若い子と飲むと元気になるな」「今度は休みの日にドライブでも行かない？」と、明らかなセクハラ発言が飛び出すようになったのです。

ご本人はコミュニケーションのつもりなのか全く自覚がない様子でしたが、密室で逃げ場のない私は恐怖とパニックでいっぱいになり、心臓がバクバクと音を立てていました。

インターンという弱い立場の私にとって、上司の機嫌を損ねずに断ることは至難の業。「明日も朝早くから大学の授業があるので…」と必死にやんわりと牽制してみるものの、上司は「まだまだ時間あるでしょ？」「ちょっとくらい大丈夫だよ」と全く引き下がる気配を見せません。

このままではさらに無理な要求をされるか、どこか別の場所に連れて行かれてしまうのではないかと、得体の知れない不安が押し寄せてきました。