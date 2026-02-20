4月3日から5日まで横浜を舞台に開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』から、横浜赤レンガ倉庫で行われる『Echoes Baa 2026』の最終ラインナップが発表された。

4月4日の出演者には韓国からBalming Tigerが、『Echoes Baa』初の海外アクトとしてラインナップ。さらに“Echoes Baa Selected Artist”としてjo0jiが出演。4月5日には初の野外ライブとなる星街すいせい、さらにオープニングアクトとして今月Echoesへの所属を発表した華乃が出演する。この発表をもって、『Echoes Baa 2026』の全出演アーティストが揃った。

『Echoes Baa 2026』はじめ、Kアリーナで行われる『CENTRAL STAGE』、KT Zepp Yokohamaで行われる『CENTRAL LAB.』含めた会場別各日のチケットは現在、イープラスにて先行予約受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）