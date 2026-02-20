「仮面ライダーアギト」より「SUPER BEST EX DX変身ベルトオルタリング シャイニングセット」が4月18日に発売「SUPER BEST」シリーズ「DXデンオウベルト」と「DXゲーマドライバー」も登場
バンダイは、なりきり玩具「SUPER BEST EX DX変身ベルトオルタリング シャイニングセット」、「SUPER BEST 変身ベルト DXデンオウベルト」、「SUPER BEST 変身ベルト DXゲーマドライバー」を4月18日に発売する。
SUPER BEST EX DX変身ベルトオルタリング シャイニングセット
4月18日 発売予定
価格：13,750円
本商品は、「仮面ライダーアギト」の変身ベルト「オルタリング」を当時のDX版からの「サイズアップ&リニューアル」をコンセプトとした「SUPER BEST EX」シリーズで立体化したもの。子ども（8才以上）から大人まで巻くことのできるサイズとなっている。
グランドフォームをはじめとした4フォームに加え、付属のドラゴンズネイル装着によるバーニングフォーム、シャイニングフォームなど計6フォームに変身することが可能。モーターを内蔵し、ベルトの中央が発光＆回転する。
さらに変身後のボタン操作で必殺技が発動。各フォームごとに異なる必殺技音を鳴らすことができる。
SUPER BEST 変身ベルト DXデンオウベルト
4月18日 発売予定
価格：8,250円
本商品は、「仮面ライダー電王」の変身ベルト「デンオウベルト」をSUPER BEST 変身ベルトシリーズで立体化したもの。
フォームスイッチを押し、付属のパスをセット・タッチすることで仮面ライダー電王に変身。ソードフォーム、ロッドフォーム、アックスフォーム、ガンフォームの4種のフォームに変身できる。再びライダーパスをバックルの前にかざすことで必殺技が発動する。
SUPER BEST 変身ベルト DXゲーマドライバー
4月18日 発売予定
価格：8,250円
本商品は、「仮面ライダーエグゼイド」の変身ベルト「ゲーマドライバー」をSUPER BEST 変身ベルトシリーズで立体化したもの。
付属のライダーガシャットをDXゲーマドライバーにセットすると仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマーレベル1に変身。レバーを開いてレベルアップ！ 発光＆レベル２効果音が発動する。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) February 20, 2026
SUPER BESTシリーズ新作登場！
◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
当時のDX版からの「サイズアップ&リニューアル」をコンセプトとした「SUPER BEST EX」より、「DXオルタリング シャイニングセット」が新登場✨
さらに！！
「SUPER BEST」シリーズからも… pic.twitter.com/aJSSId0QuO
