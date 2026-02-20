【SUPER BEST EX DX変身ベルトオルタリング シャイニングセット】 4月18日 発売予定 価格：13,750円 【SUPER BEST 変身ベルト DXデンオウベルト】 4月18日 発売予定 価格：8,250円 【SUPER BEST 変身ベルト DXゲーマドライバー】 4月18日 発売予定 価格：8,250円

バンダイは、なりきり玩具「SUPER BEST EX DX変身ベルトオルタリング シャイニングセット」、「SUPER BEST 変身ベルト DXデンオウベルト」、「SUPER BEST 変身ベルト DXゲーマドライバー」を4月18日に発売する。

SUPER BEST EX DX変身ベルトオルタリング シャイニングセット

4月18日 発売予定

価格：13,750円

本商品は、「仮面ライダーアギト」の変身ベルト「オルタリング」を当時のDX版からの「サイズアップ&リニューアル」をコンセプトとした「SUPER BEST EX」シリーズで立体化したもの。子ども（8才以上）から大人まで巻くことのできるサイズとなっている。

グランドフォームをはじめとした4フォームに加え、付属のドラゴンズネイル装着によるバーニングフォーム、シャイニングフォームなど計6フォームに変身することが可能。モーターを内蔵し、ベルトの中央が発光＆回転する。

さらに変身後のボタン操作で必殺技が発動。各フォームごとに異なる必殺技音を鳴らすことができる。

SUPER BEST 変身ベルト DXデンオウベルト

4月18日 発売予定

価格：8,250円

本商品は、「仮面ライダー電王」の変身ベルト「デンオウベルト」をSUPER BEST 変身ベルトシリーズで立体化したもの。

フォームスイッチを押し、付属のパスをセット・タッチすることで仮面ライダー電王に変身。ソードフォーム、ロッドフォーム、アックスフォーム、ガンフォームの4種のフォームに変身できる。再びライダーパスをバックルの前にかざすことで必殺技が発動する。

SUPER BEST 変身ベルト DXゲーマドライバー

4月18日 発売予定

価格：8,250円

本商品は、「仮面ライダーエグゼイド」の変身ベルト「ゲーマドライバー」をSUPER BEST 変身ベルトシリーズで立体化したもの。

付属のライダーガシャットをDXゲーマドライバーにセットすると仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマーレベル1に変身。レバーを開いてレベルアップ！ 発光＆レベル２効果音が発動する。

(C)石森プロ・東映