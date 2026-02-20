星熊南巫が、神奈川、愛知、大阪、東京の4都市をまわるツアー『PREDICTION TOUR』を4月より開催する。

我儘ラキアのメインボーカルとして活動してきた星熊は、グループ解散後の新プロジェクトとして、2月19日にワンマンライブを開催。同公演にて新たな活動体制を提示した。

本ツアーは、4月10日の神奈川 F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに、ファイナルは6月7日に東京 Zepp Shinjukuにて行われる。神奈川、名古屋、大阪公演のチケットは現在オフィシャル先行が受付中だ。

また、今後はバンドサポートメンバーにYD（Gt）、Ivan（Gt）、Hiroki Ikegawa（Ba）、Chihiro Hosokawa（Dr）の4名が継続的に参加することが決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）