【紆余曲折を経ての五輪出場】

前回北京五輪のノーマルヒル金とラージヒル銀に続く、小林陵侑（チームROY）の２大会連続メダルが期待されていたミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ。「ピークを合わせる難しさを改めて感じた」と、個人２戦は６位が最高で、メダルは混合団体の銅のみに終わった小林は、この大会で得た手応えを聞かれると、「僕がダメでもチームメイトが頑張ってくれる安心感っていう手応えを感じました。日本チーム強いな、と」と言って笑顔を見せた。



初めての五輪で３つのメダルを獲得した二階堂蓮 photo by Tsutomu Kishimoto/JMPA



その小林に代わり、一躍主役に踊り出たのが、24歳の二階堂蓮（日本ビール）だった。

父親の学さんもジャンプ選手で、1988年から1991年の３年間で、フル参戦の1シーズンを含めてＷ杯には32戦出場していた。さらに1990年には葛西紀明（土屋ホーム）とともに世界フライング選手権に出場し、1991年に今回と同じプレダッツォで開催された世界選手権で、原田雅彦（雪印メグミルク）らとともにノーマルヒルに出場していた。

そんな父親のもとで育った二階堂だが、実は苦労した時期があった。下川商業高校３年の2020年１月にＷ杯札幌大会に２戦出場を果たしたり、世界ジュニアにも４年連続で代表に選ばれたりしたが、高校卒業の段階では声を掛けてくれる実業団チームがなかった。そのため、東海大学に入学したが、コロナ禍で学業と競技の両立は難しく、ジャンプに専念するために退学。１年間のアルバイト生活を経て、2022年に日本ビールスキー部の所属になった。

競技環境が安定すると、2022年９月のコンチネンタル杯で２戦連続２位になってサマーGPの出場権を獲得して第４戦から出場して初優勝。その成績で高校３年生以来、出場できていなかったＷ杯にもフル参戦し、総合順位は日本人３番手の41位になった。

当時、向かい風が多い札幌の大倉山での練習が多かった影響から、空中で攻めすぎて突っ込んでしまうことも多く、追い風の条件が多いヨーロッパでは結果を出せずにいた。

二階堂は当時のジャンプについて、こう振り返る。

「最初は空中姿勢に限らず、スタートしてからのアプローチのポジションだったり、飛び出しの動作だったり......。あとは着地のテレマーク姿勢など、ほぼ全部において課題がありました」

【経験を積んで毎シーズン成長中】

変化があったのは、Ｗ杯参戦２シーズン目のことだった。

「序盤のクリンゲンタール大会で、作山憲斗ヘッドコーチから助走のスタートのやり方のアドバイスをもらって変えたら、それがけっこうハマりました。自信が持てるようになったきっかけは、その試合だったと思います」

こう話すように、そこからは10位台中盤の結果を安定して出すようになり、総合順位も日本人２番手の22位まで上げた。

そして、昨季はさらに順位を19位に上げ、「何度か表彰台に上がれるチャンスもあったので、冷静に自分のジャンプができれば、表彰台も見えてくると思う」と強気な言葉を口にしていた。

結果とともに自信も身に着けてきた二階堂は、ここまでの道のりをこう分析している。

「僕の場合はジャンプに対する課題がはっきり見えていたので、そこをしっかりとこなしていくことで年々成績が上がり、そこからどんどん自信をつけていった感じです。だから、今季はシーズン前から自信があったし、それに加えて初表彰台以降は、心に余裕ができたのを感じていました。優勝もそうだけど、表彰台に乗る回数が増えたことで、トップで戦う環境に慣れてアベレージも上がってきたのかなと思います」

作山ヘッドコーチも、五輪直前の今年１月に行なわれた札幌大会で、３位と６位だった二階堂についてこう評価していた。

「難しい条件のなかで、本人もわずかなミスを悔しがっていましたが、完成度が高いなかで、それを感じられているのは、かなり成長したところ。これまでは失敗のほうが多かったですが、その失敗を生かして毎年思考のレベルアップができています。近場で見ていても五輪の舞台で活躍できる内容になってきていると思います」

そして好調を維持したまま、二階堂は五輪本番を迎えた。

【初五輪で３つのメダルを獲得】

最初のノーマルヒル個人は、１本目を飛んで６位。２本目はヒルサイズに迫る106.5ｍを飛んで３位に順位を上げ、銅メダルを獲得した。

そして、エースが飛ぶ４番手を任された混合団体では、ひとり前に跳ぶ高梨沙羅（クラレ）が緊張しているのを見て「沙羅さんは楽しく飛んでください。僕がその分やってやりますから」と声を掛ける気遣いを見せ、初五輪とは思えない度胸の強さも感じさせた。

１本目はグループ１位の103ｍを飛び、日本の順位を３位から２位に上げた。２本目も101ｍを飛んで３位を堅持。銅メダル獲得の立役者となった。

ラージヒル個人は１本目１位から２本目は２位に落としたものの、きっちり銀メダルを獲得。

そして、小林と組んだ最後のラージヒルスーパー団体は、強い追い風と雪が降るなかで１本目はグループ３位。２本目で４位と少し伸び悩み、合計も２本目終了時は６位と少しもたついた。それでも逆転を信じ、最後の３本目はさらに雪が強くなった状況ながら、138.5ｍの大ジャンプで、チーム順位を２位に上げた。

残念ながら、試合は３回目のジャンプを待っていた小林を含む３人を残した時点で降雪が激しくなり、そのままキャンセルになった。結果は２本目までの順位で終わり、日本は６位だった。

「長いシーズンを見ればありえる話。もちろん３本目をやって欲しかったという気持ちはありますが、これがスキージャンプだし、これが五輪だなと捉えています」（二階堂）

だが、幻となった二階堂の３本目の大ジャンプは、見ている人たちには強烈なインパクトを残した。

初出場での３個のメダルは、1998年長野五輪の船木和喜以来の快挙。それは神様が褒めてくれた証かと問うと、「金が獲れていないので、『満足しないで、次は獲れよ』と神様は言っているのかもしれないです」と笑顔で答えた。

五輪後もまだＷ杯が10戦残っている。五輪でも金メダルを２つ獲得しているドメン・プレブツ（スロベニア）はダントツの１位だが、２位の小林と３位の二階堂は68点差と接近している。

その戦いに向けて二階堂が「陵侑さんを負かしてシーズンを終わりたい」と言えば、小林は「最後には得意なフライングヒルが４戦あるので、もし抜かれてもめげずに食らいついていこうかなと思います」と、すでにふたりとも次を見据えている。

二階堂のメダル獲得で新たな展開に入ったライバル関係は、日本男子チームをさらに活性化させる原動力になるはずだ。