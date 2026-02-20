「史上最強の台風」が直撃しても定刻に終わる”NHKの相撲中継”…あの手この手で時間調整する「相撲協会の執念」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

巨大台風が直撃しても定刻に終わる

2019年の秋場所2日目は、朝から大騒ぎだった。

令和元年房総半島台風。観測史上最強クラスの台風が関東地方を直撃し、千葉県を中心に甚大な被害をもたらした。送電線の鉄塔や電柱が相次いで倒壊し、長期間にわたって停電した台風被害をご記憶の方もいるだろう。

この台風15号の影響で、大相撲秋場所2日目は取組の開始を30分繰り下げ、午前9時10分開始に。ところが、JR総武線の復旧が遅れ、幕下以下の取組では、遅刻して後ろに回してもらう力士が続出した。幕内前半戦の土俵を務める呼出の隆二は、自宅から30分足らずの国技館まで「4時間かかりました。大阪より遠いですよ」と苦笑していた。

ただ、取組開始を遅らせた影響は、夕方が近づいても解消できていなかった。十両の土俵入りは予定より25分も遅れていた。

ところが、NHKの中継はいつも通り、午後6時きっかりに終わったのだ。どうやって30分近い遅れを取り戻したのか。

相撲協会の必死な時間調整

遅れを一気に解消させたのが、同日の十両取組の時計係審判だった西岩親方（元関脇若の里）だ。「（十両の）全取組を『2.3』から『1.2』にしました」。いつもは二度仕切って三度目で立たせる、塩をまくのを1回減らしたのだ。西岩親方は「何とかなりましたね」。

鶴竜の横綱土俵入りは予定時刻通りに。白鵬の休場で1番減ったこともあり、午後5時52分にはすべての取組が終わってしまった。

連日約180番ある取組を6時ちょうどに終えるため、相撲協会はあの手この手で時間調整している。急ぐ時は、この日の西岩親方のように仕切り回数を減らせば一気に短縮できる。

逆に引き延ばす時もある。よくやるのが土俵の整備だ。突然何人もの呼出が土俵に上がり、水をまき、竹ぼうきでならしているのだが、この様子はNHKのテレビ中継では放映されない。テレビでは、花道の奥で気合を入れる横綱を映したり、実況のアナウンサーが解説者にあれこれ話しかけたりしている。

故北の湖親方は生前、「俺は、あれは嫌だったねえ。竹ぼうきが出てくるとね、ぐーっと盛り上がってきた気合が、ふーっと抜けるんだよ」。でも理事長になってからは、「今は違いますよ。時間通りじゃないと困りますからね」とおどけるように笑っていた。

