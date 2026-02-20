◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美を飾った。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。

冒頭の2回転アクセル、3回転フリップに着氷。後半のコンビネーションジャンプは単独になる失敗になったが、華麗なスケーティングで2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せた。

演技終了後には大歓声が沸き起こるが、本人は若干の苦笑い。複雑な表情で歓声に手を振って応えたが、中野コーチと抱き合うと、自然と涙がこぼれた。147.67点で合計224.90点。銀メダルとなり、再び涙を流して喜んだ。

昨年12月の全日本選手権。5連覇を飾ると坂本は「スケートだけはこんなにも長く続けられた。人生、虹色だなと思う」と語った。「バラ色」ではなく「虹色」と表現した。

「バラ色は、いいことしかない感じ。悲しいことやイライラすることもあるし、逃げ出したり、迷ったり…。いいことと同じぐらい、泣いたり、苦しんだりしてきた。一色じゃない。そういう意味での虹色です」

そんな坂本らしい虹色の銀メダルだった。

今季限りでの現役引退を表明しており、これが3度目の出場で最後の五輪。団体では日本の男女シングルで初めてSPとフリーの両方を滑り、いずれも全体トップで日本の銀メダル獲得に貢献した。