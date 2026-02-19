この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

テレ朝ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【再会】第６話ドラマ考察 ネタバレ有 スーパー店長サツガイ犯が判明!!今拳銃がある場所!!」と題した動画を公開した。ドラマ「再会 Silent Truth」第6話の放送を受け、次回予告や原作との相違点から、物語の核心である「拳銃の行方」と「真犯人」について独自の視点で鋭い考察を展開している。



動画内でトケル氏はまず、今回の結論として「今、拳銃を持っているのは万季子である」と断言した。その根拠として、第7話の次回予告映像に着目。4人全員がタイムカプセルを開けているようなカットがあるが、これは「それぞれ違うタイミングで開けていて、最後に開けたのは万季子と思われる」と分析した。



考察の鍵となるのは、第6話での直人の「拳銃はたぶん、もう出てこない」というセリフだ。トケル氏によると、原作小説では「見つかるはず」となっている部分が、ドラマでは変更されているという。この改変から、直人は一度タイムカプセルを掘り起こし、殺害に使用された拳銃を再びそこへ戻したのではないかと推測した。建設計画から外せば永遠に見つからないと考えたからだ。



しかし、その後淳一が掘り起こしに行った際には拳銃はなかった。トケル氏は、直人が自供したことで「直人が自分を庇ってくれている」と悟った万季子が行動を起こしたと見る。万季子は直人の部屋で拳銃が見つからなかったため、タイムカプセルに入っていると思い当たり、淳一よりも後に回収したという筋書きだ。これにより、万引き映像の消去や拳銃の持ち去りといった不可解な点が繋がると論じた。



トケル氏は、23年前に大島を殺害した真犯人はまだ追い詰められておらず、その正体が明らかになるのは最終回ではないかと予想。「原作小説はかなり面白い」と評価しつつも、ドラマ独自の展開に期待を寄せた。