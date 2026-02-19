「だから金欠」人気占い師が警告する「金運を失っている人の共通点」

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！

【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。











まず物をため込む人は要注意です

金運アップに関して一番にしてほしいのは「手放すこと」です。多くの方を占ってきて感じるのは、「物を捨てられない人こそお金がたまらない」ということ。



金運は「循環させないと入ってこない」んです。手放せない＝停滞を意味しますので、物をため込んでいるかも…と感じる人はクローゼットなどの整理をおすすめします。また安定を望んで、貯金をしている人も多いかと思うのですが、実は本来持っている貯金能力より貯められていない可能性も高いんです。



もちろんムダ使いは厳禁ですが、風水的には、お金は循環させたほうが金運にはよいといえるでしょう。







「お金がない」と口に出していませんか？

気をつけたいのが、ネガティブな言葉を口に出すことです。「お金がない」「お金が貯まらない」などと言っていると、言霊があるので、本当にお金がなくなってしまいます。「貯めるために何ができるかな」「貯めるために〇〇をしている」というようなポジティブな発言をするように意識しましょう。







