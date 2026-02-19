マイクロアド<9553.T>が４連騰し連日の昨年来高値更新となっている。この日、Ｗｅｂメディア運営企業における広告管理の業務効率化と、収益最大化を同時に支援するワンタグソリューション「ＵｎｉｏｎＴａｇ（ユニオンタグ）」の提供を開始したと発表したことが好感されている。



「ＵｎｉｏｎＴａｇ」は、タグ１つの実装で「ＭｉｃｒｏＡｄ ＣＯＭＰＡＳＳ」やＧｏｏｇｌｅを含む複数の広告収益化プラットフォームの運用を統合管理し、広告配信の自動最適化を実現するソリューション。煩雑な運用工数を削減し広告管理を効率化するほか、広告在庫の価値をより引き出すことで収益最大化を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS