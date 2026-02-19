空翔俊介の新作、幼馴染×青春ラブコメ『なつめとなつめ more Perfume』（マイクロマガジン社「コミックELMO」連載中）1巻と、フェチズム全開ラブコメ『君の「ギザ歯」が見てみたい。』（スクウェア・エニックス「ガンガンJOKER」連載中）1巻が2026年2月20日に同時発売される。

【漫画】『なつめとなつめ more Perfume』を読む

『なつめとなつめ more Perfume』は昨年まで連載され、空翔のキャリア最長連載となった『なつめとなつめ』（マイクロマガジン社）の2ndシーズン。第1話の導入は、1stシーズンと重なり読者ならニヤリとしてしまうこと請け合い。

『君の「ギザ歯」が見てみたい。』は、主人公の皐月大和がクラスメイトのマスク女子・如月愛心が隠していた「ギザ歯」を不意に見てしまったことから始まるラブコメ作品。「歯」をモチーフにしているだけあり口元の表現に注目だ。

発売を記念して、応募者全員に両作のカバーイラストを使用したクリアファイルが当たる「コミックELMO」×「ガンガンコミックスJOKER」合同プレゼントキャンペーンが行われる。詳細は、両単行本の帯をチェックしよう。

（文=リアルサウンド ブック編集部）