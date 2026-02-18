7ArtisansからAFレンズ新シリーズ「LITE」が誕生 小型軽量で携行しやすい25／35／50mm
株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisans 交換レンズの新シリーズ「LITE」を2月18日（水）に発売した。25mm、35mm、50mmの3本をラインアップ。いずれも希望小売価格は2万9,600円。3本セットも8万6,600円で用意する。
新シリーズLITEとして発表されたのは、「7Artisans 25mm F1.8 AF APS-C」「7Artisans 35mm F1.8 AF APS-C」「7Artisans 50mm F1.8 AF APS-C」。
いずれもAPS-Cサイズ相当のイメージセンサーに合わせた設計となる。対応マウントはソニーE、富士フイルムX。
F1.8の明るさとAF機構の搭載、金属製の鏡筒を実現しつつ、「日常的に持ち歩ける携行性と、写真らしい立体感を楽しめる描写バランスを重視」したという。
レンズのマウント面にUSB Type-Cポートを搭載。PCと接続してファームウェアをアップデートできる。
7Artisans 25mm F1.8 AF APS-C
サンプルフォト対応マウント：ソニーE、富士フイルムX 焦点距離：25mm（35mm判換算38mm相当） 対応撮像画面サイズ：APS-C レンズ構成：5群8枚（高屈折レンズ5枚） フォーカス：AF（オートフォーカス） 最短撮影距離：0.25m 絞り：F1.8-16 絞り羽根：9枚 フィルター径：Φ58mm 外形寸法：約Φ67×47mm （マウント部除く） 質量：約182g 付属品：レンズフード、前後キャップ、USBケーブル 価格：29,600円
7Artisans 35mm F1.8 AF APS-C
サンプルフォト対応マウント：ソニーE、富士フイルムX 焦点距離：35mm（35mm判換算54mm相当） 対応撮像画面サイズ：APS-C レンズ構成：6群7枚（高屈折レンズ5枚） フォーカス：AF（オートフォーカス） 最短撮影距離：0.35m 絞り：F1.8-16 絞り羽根：9枚 フィルター径：Φ58mm 外形寸法：約Φ67×47mm （マウント部除く） 質量：約179g 付属品：レンズフード、前後キャップ、USBケーブル 価格：29,600円
7Artisans 50mm F1.8 AF APS-C
サンプルフォト対応マウント：ソニーE、富士フイルムX 焦点距離：50mm（35mm判換算75mm相当） 対応撮像画面サイズ：APS-C レンズ構成：5群6枚（高屈折レンズ3枚） フォーカス：AF（オートフォーカス） 最短撮影距離：0.55m 絞り：F1.8-16 絞り羽根：9枚 フィルター径：Φ58mm 外形寸法：約Φ67×47mm （マウント部除く） 質量：約175g 付属品：レンズフード、前後キャップ、USBケーブル 価格：29,600円