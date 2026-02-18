こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月18日は、マグネット吸着するワイヤレス形式なら15Wで、ケーブル形式なら20Wで急速充電できる、Philips（フィリップス）の「USB モバイルバッテリー DLP2716QB」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips マグネット式 10000mAh MagSafe ワイヤレスモバイルバッテリー 小型 携帯充電器 大容量 2台同時充電 パススルー機能/入出力USB-Cポート/スタンド付き PSE認証済 機内持込可能 DLP2716QB 2,980円 （50%オフ） Amazonで見る PR PR

最大20W出力＆強力マグネットで充電がスマートに。Philipsの「USB モバイルバッテリー DLP2716QB」が50％オフ！

外出先での充電ストレスを減らすなら、最大20Wの急速充電と10000mAhの大容量を備えた一台を。吸着式でスマートに使える、Philips（フィリップス）の「USB モバイルバッテリー DLP2716QB」が50％オフの大特価で販売中です。

本製品は、最大20W出力の急速充電に対応。15Wのワイヤレス出力と20WのType-C 出力ポートの2つの出力方式を備え、短時間で効率よく充電できるのが最大の特長です。

マグネット吸着式を採用し、対応スマートフォンの背面にピタッと固定できるのも魅力。ケーブルレスで扱えるため、バッグやポケットの中でも取り回しがスマート。吸着力もしっかりしており、ズレにくい点も安心材料です。

10000mAh容量＆パススルー機能で使い勝手良好

本体容量は10000mAh。スマートフォンを複数回充電できる余裕があり、出張や旅行でも頼りになります。また、パススルー充電機能を搭載しているのも嬉しいポイント。本体を充電しながら、同時にスマートフォンなどのデバイスへ給電できるので、夜間にまとめて充電環境を整えたいときにも便利です。

本体のサイズは10.5x6.72x2cm、重さは220gとコンパクト設計で持ち運びやすく、日常使いから非常用まで幅広くカバーできる一台といえるでしょう。

最大20W急速充電、10000mAhの大容量、パススルー対応と、欲しい機能をしっかり網羅。マグネット吸着式でスマートに使える「USB モバイルバッテリー DLP2716QB」は、毎日持ち歩きたくなるモバイルバッテリーです。

Philips マグネット式 10000mAh MagSafe ワイヤレスモバイルバッテリー 小型 携帯充電器 大容量 2台同時充電 パススルー機能/入出力USB-Cポート/スタンド付き PSE認証済 機内持込可能 DLP2716QB 2,980円 （50%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Philipsのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月18日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp