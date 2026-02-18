リトルツインスターズ×ツインクル45周年限定シール帳セット登場♡

45周年を迎えた「ツインクル」が、同じ“お星さま”モチーフで愛され続ける「リトルツインスターズ」と初コラボ♡平成女児ブームで再注目されるシール文化にぴったりな、特別感あふれるセットが登場します。懐かしさと今っぽさを詰め込んだアニバーサリーアイテムは、自分へのご褒美にもギフトにもおすすめです。

45周年記念の特別コラボ

明治が販売するたまご型ミルクチョコレート「ツインクル」は、2025年11月に発売45周年を迎えました。2026年11月までアニバーサリー企画を展開中。

その一環として、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」との初コラボ商品「ツインクル・リトルツインスターズお星さまのシール帳セット」が2026年2月17日（火）より発売されました。

価格は2,398円（税込）。全国のスーパーマーケット、ドラッグストアで販売されます。※販売の無い店舗もございます※一部ECでの販売を含む

セット内容は、ツインクル（1個）、シール帳（1冊）、ホログラムシール（1枚）、スライダーポーチ（1個）。ここでしか手に入らない限定デザインです。

キラキラ可愛い豪華セット内容

リニューアル後のツインクルは、テーマを「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱（宝石）（キラキラ）」に一新。

コラボセットには、キラキラ輝くホログラムシール、貼ってはがせるシール帳、フレークシールや小物収納に便利なスライダーポーチの3点が付属。

シール帳とポーチには穴が開いており、手持ちの手帳にセットすることも可能です。流行中のシール集めや交換にもぴったりで、平成女児心をくすぐる仕様に仕上がっています。

ツインクルはカラフルな銀紙に包まれ、振るとシャカシャカと音が鳴るワクワク感も健在。世代を超えて楽しめる魅力が詰まっています。

※新コンセプトの表記について、「（宝石）」「（キラキラ）」は正式には絵文字表記です。

今だけの限定デザインをチェック

45周年という特別な節目に実現した夢のコラボレーション。お星さま同士の世界観が重なり合う限定デザインは、コレクションしたくなる可愛さです。

懐かしさを感じる大人世代も、トレンドに敏感な世代も楽しめる今だけのセット♡気になる方は、ぜひ店頭やECでチェックしてみてください。