2月8日に投開票が行われた衆院選は、自民党の歴史的圧勝で幕を閉じた。高市早苗首相（64才）は翌9日、「勝利の余韻に浸っている余裕は、私たちにはございません」と表情を引き締めて語ったが、彼女に不安要素が無いわけではない。【前後編の後編】

【写真を見る】応援演説で拳を突き上げる高市首相

ガラスの天井を打ち破っただけでなく、ガラスの崖をも乗り越えた高市首相だが、その健康状態を不安視する声も多い。2月1日には、出演予定だった政治討論番組『日曜討論』（NHK）への出演を直前でキャンセル。野党が大反発する事態となった。

「理由は、持病の関節リウマチと、有権者との握手の際に手を強く引っ張られたことによる腕の痛みに対処するための治療とされました。ただ、欠席の連絡は本番直前のことで、NHKのスタッフは、首相のスタジオ入りに備えて、すでに外で待機しているところだったとか」（NHK関係者）

自民党関係者は、選挙期間中の高市首相の様子をこう振り返る。

「私がお見かけしたときは、たしかに痩せていたし、立っているのがつらそうでした。持病の影響もあってか、長時間まっすぐ立つのは難しいそうです。特に朝は痛みがあるようで、最近、朝が遅かったのもそうした影響があったのかもしれません。ただ、手は特段痛そうには見えませんでした。

もともとヘビースモーカーの高市さんは最近たばこの本数が増えているそうです。以前はたばこの匂いを消すために大臣室でお香をたき、空気清浄機を回していたが、最近はイメージを気にして表立っては吸わないようにしていたのですが……。

高市さんも言い知れぬプレッシャーが大きかったのでしょう。今回の選挙期間中はかなり吸っていたようで、応援演説で全国を飛び回る間も、たばこ休憩の時間が設けられていたそう。ちなみに、彼女はいまだに紙巻き派です」

圧倒的な国民の信任を背景に安定した政権運営が可能になった一方で、党内では政策推進への期待と、首相の失言癖への不安がない交ぜになっているという。

「TBSの選挙特番での消費税減税を巡る爆笑問題・太田光さんとのやり取りは象徴的。『いじわるやなぁ』などと言葉は砕けた感じでしたが、明らかに不機嫌そうな表情がアップになりました。自身が推し進めたい政策を実現できるだけの"数の力"を得たのだから、その責任の所在を問われるのは当たり前。彼女の癖として、痛いところを突っ込まれると、ムキになって早口になり、言葉を重ねて説明しようとする。今回もその癖が出た印象です。

彼女は気分が高揚しているときと、窮地に立ったときに関西弁を使う傾向がある。今回は後者。言質を取られたくないという意識からとっさに出たのでしょうが、フランクな言葉と表情がマッチしていませんでしたね」（別の自民党関係者）

自身が掲げる理念と現実の狭間で、実行力を問われることになる高市首相。果たして、公約に掲げた政策の行方はどうなるか。

「消費税減税は悲願と言い切っただけに、言葉を翻すことはできないでしょうが、財源の問題がつきまといます。また、食料自給率100％は、実現しようとしたら、いまの2倍の農地面積がいるとの試算もある。はっきり言って無理筋です。理想を威勢よく口にするのが高市さんの持ち味ではあるが、台湾有事発言のときのように、それが舌禍にもなりかねません。

また、彼女が見習うアベノミクスの功労者たちからは、『積極財政は物価高対策としては悪手だ』との指摘が相次いでおり、責任ある積極財政の行方も注目の的。いま関係者の間では『高市首相の最大の敵はマーケットだ』といわれています。財政政策でつまずくようなことがあれば、熱狂の渦中にいた支持者たちが裏切り、高市さんを批判する側にまわる可能性すらある。実際、党内の男性議員の中には、やっかみ半分に『お手並み拝見』と、様子見を決め込んでいる勢力もあるのです」（前出・自民党関係者）

さらに、大量に生まれた高市チルドレンを危ぶむ声もある。

「1年生議員たちは、彼女の応援団になる一方で、火種にもなる。これまでも○○チルドレンと呼ばれた当選回数の少ない議員が不祥事の当事者になったケースは少なくありません。すでに東京地検特捜部などは、当選者たちの身体検査に向けて動き始めています」（全国紙政治部記者）

高市1強となったいま、党内での孤立は進む一方だという。

「高市さんの個人的な人気で圧勝したため、誰も逆らえなくなった"孤高の首相"になった彼女には、本当の意味で頼れる仲間はいない。いざこの人気に翳りが見えたとき、彼女のもとから潮が引くように人が去っていき"そして誰もいなくなった"という状況にならなければいいですがね」（前出・自民党関係者）

憲政史上初の女性首相としてだけでなく、結党以来の歴史的勝利で、またも政治史に名を刻んだ高市首相。大きな信任を得た彼女が舵取りをする日本は、どこへ向かうのか。

※女性セブン2026年3月5日号