韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「웬열（ウェンニョル）」の意味は？「웬열（ウェンニョル）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、予想外の出来事に驚いたときに使う韓国語です。「웬열（ウェンニョル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、