ケンドーコバヤシ、今田耕司に結婚報告したら…

お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53歳）が、2月17日に放送されたトーク番組「にけつッ！！」（読売テレビ）に出演。今田耕司に結婚報告をした時のエピソードを披露した。



番組冒頭で、ケンドーコバヤシが観客の前で結婚を報告。さらにケンコバは小さなボケを何度も入れつつ第一子誕生も報告し、観客から祝福の声を受けた。



ケンコバによると、結婚を公表する前にお世話になった先輩に直接話をしにいったそうだが、「その中でも、今田（耕司）さんがすごく印象的で」と話し、ほかの先輩芸人が人間のできた祝いの言葉をくれる中で、今田は「おおう！ 続くでー！ 見とけよ！」と言ってきたという。これにケンコバは「この人には幸せになってもらいたい」と思ったと話す。千原ジュニアは「なんか、泣けてくるわ」と話し、「ちょっと吹っ切れたんやろうな。俺が10年前に報告した時は『なんやそれ！』ってちょっとキレられたもん」と語った。