オーロラのきらめきが美しい！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアタンブラー
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。
今回は、対象のソフトドリンクと一緒に楽しめる「スーベニアタンブラー」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアタンブラー
価格：対象のソフトドリンクにプラス1,700円
販売期間：2026年4月8日（水）〜
販売店舗：
東京ディズニーシー
・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ（2026年5月24日まで）
・マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー（2026年9月14日まで）
・ハドソンリバー・ハーベスト（2026年9月14日まで）
・カスバ・フードコート（2026年5月24日まで）
・セバスチャンのカリプソキッチン（2026年5月24日まで）
・アレンデール・ロイヤルバンケット（2027年3月31日まで）
・スナグリーダックリング（2027年3月31日まで）
・ルックアウト・クックアウト（2026年5月24日まで）
25周年を記念した、きらめくオーロラカラーが印象的なスーベニアタンブラー。
特別な1年をお祝いするミッキーマウスと仲間たち、そしてアクアスフィアやプロメテウス火山といったパークのモチーフがデザインされています。
本体のジュビリーブルーのグラデーションが美しく、光の当たり方によってキラキラと輝く様子はアニバーサリーの特別感たっぷり。
対象のソフトドリンクやスペシャルドリンクと一緒に購入できるアイテムです。
オーロラのきらめきが美しいデザイン。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアタンブラーの紹介でした。
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※スーベニア単品で購入することはできません。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
