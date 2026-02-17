神村学園MF荒木仁翔、興國DF松岡敏也がJ初出場! 大卒ルーキーも10人以上が新たにデビュー:J2・J3百年構想リーグ第2節
今月14日から15日にかけて行われたJ2・J3百年構想リーグ第2節では、11人の新卒ルーキーがJリーグデビューを果たした。高卒組では神村学園高出身でいわきFC所属のMF荒木仁翔が途中出場デビューで初アシストを記録。興國高出身でアルビレックス新潟所属のDF松岡敏也も初出場を飾った。
大学出身組ではMF松本皐誠(専修大→群馬)、MF川畑優翔(流通経済大→相模原)、MF永井大士(桐蔭横浜大→栃木SC)、DF高畠捷(拓殖大→奈良)、MF一村聖連(びわこ成蹊スポーツ大→奈良)、MF松本大地(日本大→高知)、MF淺田彗潤(関西大→讃岐)、FW佐野竜眞(大阪体育大→讃岐)、MF那須健一(中京大→熊本)、FW篠田大輝(日本体育大→鳥取)が新たに初出場。さらに新4年生のIPU・環太平洋大のMF松岡響祈(3年=鳥栖U-18)が先発でデビューを飾っている。
さらに開幕節でデビューした福岡大出身で鹿児島ユナイテッドSC所属のFW中山桂吾は1ゴール1アシストの大活躍で勝利に貢献。神村学園高出身でいわきFC所属のDF中野陽斗もフル出場し、福島ダービーでの快勝に導いている。
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
2/14 ザスパ群馬 0-1 ヴァンラーレ八戸
MF松本皐誠(22、専修大→群馬) ▲4
GK吉村耕一(22、金沢学院大→八戸) SUB
DF鈴木慎之介(22、関西学院大→八戸) SUB
2/14 横浜FC 0-1 ベガルタ仙台
DF細井響(22、新潟医療福祉大→横浜FC) ◎90
MF杉山耀建(22、中央大→仙台) ▽72
FW古屋歩夢(18、仙台ユース→仙台) ▽72
FW中田有祐(21、阪南大→仙台) SUB
2/14 湘南ベルマーレ 4-0 SC相模原
MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ▽59
MF川畑優翔(22、流通経済大→相模原) ▲19
2/15 栃木SC 1-2 モンテディオ山形
DF田畑知起(21、東海大→栃木SC) SUB
MF堤陽輝(22、東海大→栃木SC) SUB
MF永井大士(22、桐蔭横浜大→栃木SC) ▲16
2/15 栃木シティ 0-1 ブラウブリッツ秋田
なし
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
2/14 RB大宮アルディージャ 3-2 北海道コンサドーレ札幌
DF木寺優直(17、大宮U18在籍中→大宮/2種) SUB
FW日高元(18、神村学園高→大宮) SUB
MF松井匠(22、阪南大→大宮) ▲17
2/14 ヴァンフォーレ甲府 2-0 AC長野パルセイロ
FWスタチオーリ・ミケーレ(22、日本体育大→甲府) ▲6
MF森田大智(22、早稲田大→長野) ▽65
FW清水蒼太朗(22、流通経済大→長野) ▽45
MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▲31
2/14 藤枝MYFC 2-0 松本山雅FC
MF中村優斗(22、立正大→藤枝) ◎90
FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝) ▽83
FW山崎絢心(18、富士市立高→藤枝) SUB
DF金子光汰(22、阪南大→松本) ◎90
MF渋谷諒太(22、流通経済大→松本) SUB
2/15 いわきFC 3-1 福島ユナイテッドFC
DF中野陽斗(18、神村学園高→いわき) ◎90
MF久永瑠音(21、桐蔭横浜大→いわき) ▽67
MF荒木仁翔(18、神村学園高→いわき) ▲15 1A
MF松本琉雅(21、順天堂在学中→いわき/特別指定選手) SUB
FW田中幹大(22、中央大→いわき) ▲15
MF泉彩稀(22、甲南大→福島) SUB
MF田中慶汰(22、日本大→福島) SUB
2/15 FC岐阜 2-1 ジュビロ磐田
DF吉村瑠晟(22、関西大→磐田) ◎90
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
2/14 奈良クラブ 1-0 FC今治
DF高畠捷(22、拓殖大→奈良) ▲23
MF一村聖連(22、びわこ成蹊スポーツ大→奈良) ▲30
DF丸山大和(22、東海大→今治) SUB
2/15 FC大阪 2-2(PK5-3) 高知ユナイテッドSC
GK村田侑大(20、国際基督教大→高知) SUB
MF松本大地(22、日本大→高知) ▲38
FW長疾風(18、鹿島ユース→高知) SUB
2/15 カマタマーレ讃岐 1-5 カターレ富山
MF宮崎慎(22、立教大→讃岐) SUB
MF淺田彗潤(22、関西大→讃岐) ▲16
FW佐野竜眞(21、大阪体育大→讃岐) ▲29
MF湯之前匡央(22、東洋大→富山) SUB
2/15 徳島ヴォルティス 4-0 アルビレックス新潟
DF松岡敏也(18、興國高→新潟) ▲37
2/15 愛媛FC 2-2(PK3-2) ツエーゲン金沢
なし
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
2/15 レノファ山口FC 2-1 レイラック滋賀
なし
2/15 サガン鳥栖 1-1(PK4-3) ロアッソ熊本
MF松岡響祈(21、IPU・環太平洋大在学中→鳥栖/特別指定) ▽68
MF那須健一(22、中京大→熊本) ▲25 PK○
2/15 大分トリニータ 2-0 ギラヴァンツ北九州
MF山崎太新(21、筑波大→大分) SUB
FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▲21
FW吉田晃盛(22、新潟医療福祉大→北九州) SUB
2/15 ヴァンラーレ宮崎 3-1 ガイナーレ鳥取
MF田制裕作(22、東洋大→鳥取) ▽59
FW篠田大輝(22、日本体育大→鳥取) ▲16
2/15 鹿児島ユナイテッドFC 3-1 FC琉球
FW中山桂吾(22、福岡大→鹿児島) ▽75 1G1A
MF三品直哉(22、明治大→鹿児島) ▲1
大学出身組ではMF松本皐誠(専修大→群馬)、MF川畑優翔(流通経済大→相模原)、MF永井大士(桐蔭横浜大→栃木SC)、DF高畠捷(拓殖大→奈良)、MF一村聖連(びわこ成蹊スポーツ大→奈良)、MF松本大地(日本大→高知)、MF淺田彗潤(関西大→讃岐)、FW佐野竜眞(大阪体育大→讃岐)、MF那須健一(中京大→熊本)、FW篠田大輝(日本体育大→鳥取)が新たに初出場。さらに新4年生のIPU・環太平洋大のMF松岡響祈(3年=鳥栖U-18)が先発でデビューを飾っている。
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
2/14 ザスパ群馬 0-1 ヴァンラーレ八戸
MF松本皐誠(22、専修大→群馬) ▲4
GK吉村耕一(22、金沢学院大→八戸) SUB
DF鈴木慎之介(22、関西学院大→八戸) SUB
2/14 横浜FC 0-1 ベガルタ仙台
DF細井響(22、新潟医療福祉大→横浜FC) ◎90
MF杉山耀建(22、中央大→仙台) ▽72
FW古屋歩夢(18、仙台ユース→仙台) ▽72
FW中田有祐(21、阪南大→仙台) SUB
2/14 湘南ベルマーレ 4-0 SC相模原
MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ▽59
MF川畑優翔(22、流通経済大→相模原) ▲19
2/15 栃木SC 1-2 モンテディオ山形
DF田畑知起(21、東海大→栃木SC) SUB
MF堤陽輝(22、東海大→栃木SC) SUB
MF永井大士(22、桐蔭横浜大→栃木SC) ▲16
2/15 栃木シティ 0-1 ブラウブリッツ秋田
なし
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
2/14 RB大宮アルディージャ 3-2 北海道コンサドーレ札幌
DF木寺優直(17、大宮U18在籍中→大宮/2種) SUB
FW日高元(18、神村学園高→大宮) SUB
MF松井匠(22、阪南大→大宮) ▲17
2/14 ヴァンフォーレ甲府 2-0 AC長野パルセイロ
FWスタチオーリ・ミケーレ(22、日本体育大→甲府) ▲6
MF森田大智(22、早稲田大→長野) ▽65
FW清水蒼太朗(22、流通経済大→長野) ▽45
MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▲31
2/14 藤枝MYFC 2-0 松本山雅FC
MF中村優斗(22、立正大→藤枝) ◎90
FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝) ▽83
FW山崎絢心(18、富士市立高→藤枝) SUB
DF金子光汰(22、阪南大→松本) ◎90
MF渋谷諒太(22、流通経済大→松本) SUB
2/15 いわきFC 3-1 福島ユナイテッドFC
DF中野陽斗(18、神村学園高→いわき) ◎90
MF久永瑠音(21、桐蔭横浜大→いわき) ▽67
MF荒木仁翔(18、神村学園高→いわき) ▲15 1A
MF松本琉雅(21、順天堂在学中→いわき/特別指定選手) SUB
FW田中幹大(22、中央大→いわき) ▲15
MF泉彩稀(22、甲南大→福島) SUB
MF田中慶汰(22、日本大→福島) SUB
2/15 FC岐阜 2-1 ジュビロ磐田
DF吉村瑠晟(22、関西大→磐田) ◎90
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
2/14 奈良クラブ 1-0 FC今治
DF高畠捷(22、拓殖大→奈良) ▲23
MF一村聖連(22、びわこ成蹊スポーツ大→奈良) ▲30
DF丸山大和(22、東海大→今治) SUB
2/15 FC大阪 2-2(PK5-3) 高知ユナイテッドSC
GK村田侑大(20、国際基督教大→高知) SUB
MF松本大地(22、日本大→高知) ▲38
FW長疾風(18、鹿島ユース→高知) SUB
2/15 カマタマーレ讃岐 1-5 カターレ富山
MF宮崎慎(22、立教大→讃岐) SUB
MF淺田彗潤(22、関西大→讃岐) ▲16
FW佐野竜眞(21、大阪体育大→讃岐) ▲29
MF湯之前匡央(22、東洋大→富山) SUB
2/15 徳島ヴォルティス 4-0 アルビレックス新潟
DF松岡敏也(18、興國高→新潟) ▲37
2/15 愛媛FC 2-2(PK3-2) ツエーゲン金沢
なし
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
2/15 レノファ山口FC 2-1 レイラック滋賀
なし
2/15 サガン鳥栖 1-1(PK4-3) ロアッソ熊本
MF松岡響祈(21、IPU・環太平洋大在学中→鳥栖/特別指定) ▽68
MF那須健一(22、中京大→熊本) ▲25 PK○
2/15 大分トリニータ 2-0 ギラヴァンツ北九州
MF山崎太新(21、筑波大→大分) SUB
FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▲21
FW吉田晃盛(22、新潟医療福祉大→北九州) SUB
2/15 ヴァンラーレ宮崎 3-1 ガイナーレ鳥取
MF田制裕作(22、東洋大→鳥取) ▽59
FW篠田大輝(22、日本体育大→鳥取) ▲16
2/15 鹿児島ユナイテッドFC 3-1 FC琉球
FW中山桂吾(22、福岡大→鹿児島) ▽75 1G1A
MF三品直哉(22、明治大→鹿児島) ▲1