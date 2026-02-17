「りくりゅうは貴方の最高傑作」…届けられた“称賛の声”　満面の笑みで「かわいい」【冬季五輪】

りくりゅうペアを支えたブルーノコーチにも称賛の声が寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーで三浦璃来と木原龍一のりくりゅうペアが世界最高得点となる158.13点をマークし、合計231.24点で金メダルに輝いた。

りくりゅうは金メダルを確定すると、歓喜の涙を流したが、2人を支えたコーチ陣にとっても喜びはひとしおだ。

日本スケート連盟の公式インスタグラムは、五輪公式マスコットの「ティナ」のぬいぐるみを持って満面の笑みのブルーノ・マルコットコーチの写真を掲載している。



この投稿には「ブルーノコーチ、かわいい」「まるで青春ドラマの様な最高の結末を作ってくれてありがとう！」「りくりゅうは貴方の最高傑作です。本当にありがとう」「ブルーノおめでとう！りくりゅうに関わった全てのみなさま本当におめでとう」と、ブルーノコーチを称える声が多く寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]