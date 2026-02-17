16日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズが、22日（日）にシゲトーアリーナ岡山で行われる、SVリーグ女子第11節GAME2のNECレッドロケッツ川崎戦で、AI体験ブースを設置することをクラブ公式SNSで発表した。

このイベントでは岡山を支援しているピープルソフトウェアの協力のもと特設AI体験ブース 「ポテスコ for sports in OKAYAMA」 が登場し、AIテクノロジーを活用した新しい体験ができる。

ピープルソフトウェアは近年、スポーツや文化・観光など人が集う場面でのデジタル技術を活用した「体験型サービス業」に着目し、デジタル技術の利活用推進をしている企業である。

今回のイベントは参加費無料で、あなたに合った選手がわかる「選手マッチング体験」や、子どもの未来の姿をAIでイメージ生成、選手・チームへの応援メッセージを届けることができ、スマートフォンでの簡単な操作、数分での体験が可能だ。

実施場所は、シゲトーアリーナ岡山1階ロビーにて実施され、選手マッチング体験は16日（月）～22日（日）の試合終了時間まで特設サイトからも体験可能となっている。特設サイトはクラブ公式SNSに投稿されているURLから移動することができる。