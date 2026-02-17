¡ÖÅ¬Ë¡¾õÂÖ¡×¤Ç¤âÌ¿¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¡Ä¡© ¾®³ØÄã³ØÇ¯»ùÆ¸¤Î»àË´»ö¸Î¤¬Ï¢Â³¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡È°ÂÁ´´ð½à¡É¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÍî¤È¤··ê¡É¤È¤Ï
¡Ò¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¥Þ¥·¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èµã¤«¤ì¤Æ¤â¥¤¥ä¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ä¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¡×¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡È°ÛÍÍ¤ÊÇØ·Ê¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¾¯¤·ÇØ¤¬¿¤Ó¤¿¤ï¤¬»Ò¡£¡Ö¤â¤¦¾®³ØÀ¸¤À¤«¤é¡×¤È¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òÂ´¶È¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¤ë¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡×¤È¹¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ë¡Åª¤Ë¤â¼Ò²ñÄÌÇ°Åª¤Ë¤âÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¤³¤Î¾õÂÖ¤¬¡¢»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ë¡Î§¤¬Äê¤á¤ë¡Ö6ºÐ¡×¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Î¥é¥¤¥ó¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËºÂÀÊ¤Î¾å¤Ç°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÂÎ³Ê¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
©AFLO
¡ÖÅ¬Ë¡¾õÂÖ¡×¤Ç¤â¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¿
¡¡2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤òµ¯¤³¤·¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿7ºÐ¤È5ºÐ¤Î»ÐËå¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤ÎºÝ¡¢»ÐËå¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Ä¾ÀÜºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»à°ø¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤Î¾×·â¤Ç¥Ù¥ë¥È¤¬Ê¢Éô¤Ë¶¯¤¯¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ë½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2025Ç¯10·î¡¢ÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¾è°÷5Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ÎÃæ±û¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿8ºÐ¤ÎÃË»ù¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃË»ù¤â¤Þ¤¿¡¢»ö¸ÎÅö»þ¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤º¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ö¸Î¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö7¡¢8ºÐ¤Î»Ò¤¬ÄÌ¾ï¤ÎºÂÀÊ¤Ç¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÅ¬Ë¡¾õÂÖ¡×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÈË¡Î§¤Îµ¬Äê¡É¤È¡È¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ÎÀß·×´ð½à¡É¤Î¥º¥ì
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Èá·à¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ÊÃåºÂ¾õ¶·¤ò¤á¤°¤ëË¡Î§¤Îµ¬Äê¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ÎÀß·×´ð½à¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤¬¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö6ºÐÌ¤Ëþ¡×¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ÔÀ¯¾å¤Î¶èÊ¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6ºÐ»ù¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë115cmÁ°¸å¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÀß·×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÛÄê¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¾®ÊÁ¤Ê¾è°÷¡×¤Î¿ÈÄ¹¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë140cm¤«¤é150cmÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í11ºÐ¡Á12ºÐº¢¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢6ºÐ¤Ç¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÌó6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¹´Â«ÁõÃÖ¡×¤Ç¿È¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¡Ö¶§´ï¡×¤È²½¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡¡¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾×ÆÍ»þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Åµ·¿Åª¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¸½¾Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµóÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤Î¾×·â¤Ç¿ÈÂÎ¤¬Á°Êý¤ØÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÂÎ³Ê¤äÃåºÂ»ÑÀª¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¹øÉôÊ¬¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¹üÈ×¤Ç»ß¤Þ¤é¤º¡¢¿ÈÂÎ¤¬¥Ù¥ë¥È¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤à¡Ê¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤è¤¦¤Ë²¼Êý¤Ø³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¹üÈ×¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¾×·â¤¬¡¢½À¤é¤«¤¤Ê¢Éô¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ÆâÂ¡¤Ê¤É¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸òÄÌ»ö¸ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖITARDA INFORMATION¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»þÂ®50kmÌ¤Ëþ¤ÎÁ°ÌÌ¾×ÆÍ¤ÎºÝ¡¢155cmÌ¤Ëþ¤Î¾®ÊÁ¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ë¤è¤ë¶»Éô¡¦Ê¢Éô¡¦¹øÉô¤Ø¤Î²Ã³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼Ö³°Êü½Ð¤Ê¤É¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òËÉ¤°¤¦¤¨¤Ç¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÁõÃå¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¶§´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ì°ÂÁ´ÁõÃÖ¡×¤¬¥ê¥¹¥¯¤òº¸±¦¤¹¤ë
¡¡¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¡¼¥È¤ä¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÂÌÌ¤ò¤«¤µ¾å¤²¤·¡¢¹ø¥Ù¥ë¥È¤¬¹üÈ×¤ÎÄã¤¤°ÌÃÖ¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¸ª¥Ù¥ë¥È¤¬º¿¹ü¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÂÌÌ¤Î¤«¤µ¾å¤²¤À¤±¤Ç¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ë¤è¤ëÉé½ý¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ê¤¯¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖºÂÀÊ¤´¤È¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î³Êº¹¡×¤À¡£
Ê¡²¬»Ô¤ÈÀÄÇß»Ô¤Î»ö¸Î¼ÖÎ¾¤Î¡È¶¦ÄÌ¹à¡É
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿Ê¡²¬»Ô¤ÈÀÄÇß»Ô¤Î»ö¸Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ê¡¢»àË´¤·¤¿»Ò¤é¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼¡×¤È¡Ö¥í¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¹¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Î°ÂÁ´µ¡¹½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç¾×·â¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¡¢½Ö»þ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤Î´Ë¤ß¤ò´¬¤¼è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡¹½¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤¬Á°Êý¤ØÂç¤¤¯¿¶¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢¼ÖÆâ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ø¤Î¾×ÆÍ¤äðôÄÇ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥Ù¥ë¥È¤Ë¤è¤ëÉé²Ù¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ä´Àá¤¹¤ëµ¡¹½¤À¡£¥×¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¸Î»þ¤Ë¿ÈÂÎ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹´Â«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆâÂ¡¤Ê¤É¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿¸¦µæ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¾®»ùÉÂ±¡¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥È¤òÁõÃå¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¥í¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬¶»Éô¤äÊ¢Éô¤ÎÊÑ°ÌÎÌ¤òÄã¸º¤·¡¢Éé½ý¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ä½õ¼êÀÊ¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ì¤é¤Îµ¡¹½¤À¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Î¸åÉôºÂÀÊ¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î3ÎóÌÜ¤Ê¤É¤Ë¤ÏÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤Îµ¡¹½¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´ÀÇ½¤Îº¹¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸ÎÂÐºöµ¡¹½¡ÊNASVA¡Ë¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼Ö¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤òµó¤²¤è¤¦¡£
¡Ö·Ú¾èÍÑ¼Ö¡×¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥¿¥¤¥×¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö2¼Ö¼ï¡Ê¥×¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¥í¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò¸åÀÊ¤ËÁõÈ÷¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÈÈóÁõÈ÷¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁ°ÌÌ¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¾×ÆÍ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¸åÀÊ¾è°÷¤Î¶»ÉôÊÑ°ÌÎÌ¤Ë1.5ÇÜ¤Û¤É¤Î³«¤¤¬À¸¤¸¡¢ÈóÅëºÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï½Å½ý²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¿å½à¡Ê42mm¡Ë¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¿ôÃÍ¤Î°ã¤¤¤Ï¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Îµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ßÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¶»ÉôÊÑ°ÌÎÌ¤À¤±¤¬¼Ö¤Î°ÂÁ´À¤ò·èÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾×ÆÍ·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁõÈ÷¤À¡£»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ò´ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¡¹½¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÂÐºö¤ò
¡¡»Ò¤É¤â¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»þÂ®¿ô½½¥¥í¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÅ´¤Î²ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢½À¤é¤«¤Ê¿ÈÂÎ¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£²¿µ¤¤Ê¤¤°ÜÆ°Ãæ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ë»Ò¤É¤â¤òÃåºÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ò»ö¸Î¤ÎÈï³²¤«¤é¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ÊµÁÌ³¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éËÉ±Òºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¿ÈÄ¹150cm¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÅ¬ÀÚ¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¡¼¥È¤ä¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥È¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó½½Ê¬¤ÊÂÎ³Ê¤ËÃ£¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¸½¾Ý¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃåºÂ»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦»Ò¤É¤â¤Ë½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Îëð¤¤Ê¸¶ç¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤ò»²¾È¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏNASVA¤¬¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Î°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¹ñ³°¤Î¿®Íê¤¢¤ëµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊADAC¡Ë¤¬¤è¤ê¸·³Ê¤Ê´ð½à¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢¾×ÆÍ°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥¿¥í¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NASVA¤Î¼«Æ°¼Ö¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò»²¾È¤·¡¢¸åÀÊ¾è°÷¤ÎÊÝ¸îÀÇ½¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤Ï¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î°ÂÁ´À¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤È¤¤¤¯¤é¤«¤ÎÄÉ²Ã»ñ¶â¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤Î°Õ¼±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯²þÁ±¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¼«Æ°¼Ö¾è¼ÖÃæ¤Î»ö¸Î¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ò¤ª¤¤¤Æ¤Û¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¼¯´Ö ÍÓ»Ô¡Ë