»³ÅÄÍµµ®¡¢ÆüÍË·à¾ì½é½Ð±é¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×

ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¤ÎÆüÍË·à¾ì½Ð±é¤Ë¡Öº£¤â¸½¾ì¤Ç¡Ø¤ä¤Ù¡¢¤³¤ìÆüÍË·à¾ì¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢»³ÅÄ¤¬¡ÖÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¼«¿È¤Î±é¤¸¤ë¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÇ®¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüÍË·à¾ì¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¡£ÆüÍË·à¾ì¤À¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£²¶¡¢º£¤â¸½¾ì¤Ç¡Ø¤ä¤Ù¡¢¤³¤ìÆüÍË·à¾ì¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¡¢±Ç²è¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿Äé¿¿°ì¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¦¤³¤ÎÀ±¤ÎÎø¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤¬º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢2¿Í¤È¤â¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¡Ø»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬ÆüÍË·à¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÆüÍË·à¾ì¤Î´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î3¿Í¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆüÍË·à¾ì¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
