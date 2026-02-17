¥¹¥®²ÖÊ´¡¡21Æü¡Á23Æü¤ÏÊ¡²¬¡¦Åìµþ¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¡¡2·î²¼½Ü¤«¤éÂ³¡¹¤È¥Ô¡¼¥¯Æþ¤ê
21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2·î²¼½Ü¤«¤é¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
21Æü¤«¤é²ÖÊ´¤ÎÈô»¶Áý
¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢º£Æü17Æü(²Ð)¤«¤é20Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢23Æü(²Ð¡¦Å·¹ÄÃÂÀ¸Æü)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ØÅì¤Ç20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¡²¬¤äÅìµþ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026½Õ ¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¥Ô¡¼¥¯»þ´ü
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Áá¤¤½ê¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¥¹¥®¡¢¥Ò¥Î¥¤È¤âÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
