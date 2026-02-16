●スギ花粉飛散開始…県医師会が発表

●まだ飛び始めの時期だが 症状を引き起こすには十分な量

●今週末にかけては暖かさが増し 花粉飛散量急増の心配も

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





週末は季節大幅先取りの暖かさとなった県内ですが、この暖かさで、とうとう本格的な花粉シーズンが始まりました。山口県医師会は、長門市、萩市の観測地点で13日・金曜日以降に基準以上のスギ花粉が連続して観測されたことで、13日付けでのスギ花粉飛散開始を宣言しました。





県医師会では、今年のシーズン全体のスギ花粉の飛散量は、大量飛散した去年の6割程度で、過去10年平均と大体同じくらい、と予測しています。症状を引き起こすには十分な量が飛散する見通しではあるため、県医師会ではマスク着用などの対策を呼び掛けています。





例年は2月上旬くらいまでに飛散開始になることが多いので、今年は少し遅めのシーズンスタートではあります。しかし、そのぶん今週この先は、シーズンが始まったばかりでいきなり、まずまず多くの量の花粉が飛びやすい日が度々ある、と見込んでいます。特に今週後半は、また先週末のようないっそう季節先取りの暖かさにもなっていく見通しで、いきなり花粉の飛散量がピークに差し掛かり始める可能性もあります。



花粉シーズンは、この先、ヒノキも含めると2か月くらいにもわたる長丁場です。飛び始めの今の時期を、まずはしっかり対策を行うことで、辛い時期を少しでも短く、そして楽に過ごせるように心掛けていきましょう。





今夜は曇りがちの空で、あす17日(火)も朝は雲が目立つ所がありますが、日中以降は各地、日ざしたっぷりの陽気になるでしょう。北風が吹きやすいことで気温上昇のペースは今ひとつ上がりませんが、日ざしは十分の陽気となるため、その日ざしの心地よさが昼間はしっかり感じられそうです。





今週はしばらく晴れ間多い落ち着いた天気が続く日々で、気温は少しずつ上昇傾向…週末からの3連休にかけて、また季節大幅先取りの暖かさになっていきそうです。ただし、この3連休は後半中心に天気がぐずつきやすい、とみています。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

