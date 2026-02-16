この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜか消えない「死にたい気持ち」の正体とは？ 幼少期の壮絶な体験から紐解く心の仕組み

精神科医や臨床心理士らが監修するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【実話】子供の頃から◯にたい気持ちが取れない人の話（希死念慮）（気分変調症）（うつ病）」と題した動画を公開。幼少期から希死念慮に苦しんできた女性、Kさんの壮絶な実体験をもとに、心の傷がどのように生まれ、回復していくのかを解説した。



動画は、Kさんの過酷な生い立ちから始まる。貧しい家庭に生まれ、産後に体調を崩しがちだった母親と工場勤務の父親のもとで育ったKさん。5歳の時、統合失調症を患っていた母親が父親を包丁で刺すという衝撃的な事件が起こる。この事件をきっかけに両親と離れ離れになり、施設に預けられたKさんは、ある時から感情を感じなくなり、「妹のために生きて行こう」と心に決めたという。



その後、退院した父と妹との3人暮らしが始まるも、父から「もう子供なんてたくさんだ」と言われ続け、「生まれて来なければ良かった」と感じるようになる。学校ではいじめにも遭い、孤独な日々を送った。高校3年生の時に父が脳出血で急死すると、Kさんは絶望し「20歳になったら死のう」と決意する。



しかし、就職後に職場や結婚相手の優しさに触れる中で、徐々に感情を取り戻していく。出産を機に産後うつ病を発症し、精神科を受診したところ、幼い頃からの「愛着の問題」と「気分変調症」も指摘された。治療と周囲の支えを受け、自殺未遂を経て病床で家族の涙を見たとき、Kさんは「お母さんも妹も私のことが必要なのかな。もう少し生きてみようかな」と思えたと語る。



自身の経験を通じて、同じように病気で苦しんでいたであろう母親を許せるようになったKさん。動画は、「辛い事ばかりだったけれども、生きていて良かった」「死にたい気持ちは人の優しさによって解決する」という現在のKさんの思いを紹介し、周囲の理解と支えの重要性を訴えかけて締めくくられている。